Два цеха на «Гродно Азоте» в июне отправят на ремонт

Источник материала: Tut.by

В двух цехах «Гродно Азота» летом проведут ремонт, который займет почти месяц. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

На совещании руководства предприятия обсуждался ремонт цехов аммиак-4 и карбамид-4. Сообщается, что к ремонту планируется приступить 18 июня, работы должны занять 25 дней и в них должны быть задействованы почти 200 человек из персонала предприятия.

Начальник ремонтно-механического производства ОАО «Гродно Азот» Юрий Гирдей сообщил, что для обеспечения необходимым двух цехов работники будут привлекаться сверхурочно и в выходные дни, о готовности к началу связанных с ремонтом работ также рассказали другие руководители структурных подразделений предприятия.