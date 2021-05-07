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Два цеха на «Гродно Азоте» в июне отправят на ремонт
07.05.2021 11:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В двух цехах «Гродно Азота» летом проведут ремонт, который займет почти месяц. Об этом
На совещании руководства предприятия обсуждался ремонт цехов аммиак-4 и карбамид-4. Сообщается, что к ремонту планируется приступить 18 июня, работы должны занять 25 дней и в них должны быть задействованы почти 200 человек из персонала предприятия.
Начальник ремонтно-механического производства ОАО «Гродно Азот» Юрий Гирдей сообщил, что для обеспечения необходимым двух цехов работники будут привлекаться сверхурочно и в выходные дни, о готовности к началу связанных с ремонтом работ также рассказали другие руководители структурных подразделений предприятия.
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Как сообщается, ремонтные работы в цехах аммиак-4 и карбамид-4 должны занять почти месяц.
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