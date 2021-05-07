Макей: Симметричные и ассиметричные санкции подразумевают возможные меры против европейского бизнеса в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Ответ на новые западные санкции в адрес Беларуси, если они будут введены, будет симметричным и ассиметричным, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, пишет Sputnik .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Симметричные и ассиметричные санкции подразумевают возможные меры против европейского бизнеса, находящегося в Беларуси. Но многие сейчас стенают в интернете о том, что руководство Беларуси, принимая решение об ответных мерах по этим санкциям, делает себе выстрел в ногу и так далее, и тому подобное. Но никто себе не будет делать выстрел ни в ногу, ни в голову, ни в сердце, ни куда-то еще, — сказал Макей в пятницу.

Он особо подчеркнул, что в Минске «очень четко» просчитывают все варианты.

— И мы не допустим того, чтобы наши ответные меры повлияли на экономическое развитие страны и благосостояние простых граждан, — добавил глава внешнеполитического ведомства.

Макей заметил, что тема антибелорусских санкций сейчас очень популярна в СМИ, так как ее активно «продвигают и беглые белорусские преступники, находящиеся в некоторых западных странах». В этой связи министр выразил удивление тому, как можно ненавидеть свой народ.

Глава МИД Беларуси рассказал, что несколько дней назад поручил подготовить ответные меры на случай введения очередных санкций.

— Поэтому без ответа никакие шаги наших оппонентов и европейских, западных стран не останутся. Эти меры сейчас отработаны и мы подождем дальнейшее развитие ситуации, и посмотрим к каким решениям придут наши партнеры на Западе, — уточнил Макей.

По его словам, белорусская сторона доводит свою позицию в ходе контактов с европейскими коллегами. Но, выразил сожаление министр, не всегда она воспринимается западными партнерами.

— Но убежден, что рано или поздно здравый смысл, здравая логика возобладают и наши партнеры поймут, что стоит за требованиями этих беглых преступников о введении еще больших санкций против своего народа. Контакты запланированы. Мы будем здесь работать и с послами, аккредитованными в Беларуси. Так что наша четкая позиция будет доведена, — заключил Макей.

История санкций и контрасанкций

Евросоюз рассматривает четвертый пакет санкций против белорусских чиновников и силовиков. Его обещают принять «в ближайшее время».

С октября 2020 года ЕС ввел уже три пакета санкций против Беларуси. В первом санкционном пакете против Беларуси, который был принят ЕС 2 октября, значились 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения.

Второй пакет санкций был принят 6 ноября: Евросоюз ввел ограничения в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников, в том числе помощника президента Виктора Лукашенко, главы Администрации президента Игоря Сергеенко, руководителя КГБ Ивана Тертеля, начальника Следственного комитета Ивана Носкевича, главы ОАЦ Андрея Павлюченко, пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и других.

17 декабря Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса. В список вошли 29 физических и семь юридических лиц, в том числе ОАО «140-й ремонтный завод», ОАО «Агат — электромеханический завод», ОАО МЗКТ, ЗАО «Белтехэкспорт», Государственное учреждение «Главное хозяйственное управление» Управления делами президента Республики Беларусь, Dana Holdings и ООО «Синезис».

В конце апреля правительство Беларуси ввело санкционные меры и запретило на полгода ввоз на территорию страны продукции компаний Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf «для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа».

4 мая Александр Лукашенко также подчеркнул , что санкции нельзя оставлять без ответа.

— Особенно европейцы усердствуют в этом. Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить. Время покажет. Но вас попрошу, как это было перед американским этим выпендрежем в экономике, дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси: посмотрим на их работу.