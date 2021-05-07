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Макей: Симметричные и ассиметричные санкции подразумевают возможные меры против европейского бизнеса в Беларуси
07.05.2021 12:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ответ на новые западные санкции в адрес Беларуси, если они будут введены, будет симметричным и ассиметричным, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, пишет
— Симметричные и ассиметричные санкции подразумевают возможные меры против европейского бизнеса, находящегося в Беларуси. Но многие сейчас стенают в интернете о том, что руководство Беларуси, принимая решение об ответных мерах по этим санкциям, делает себе выстрел в ногу и так далее, и тому подобное. Но никто себе не будет делать выстрел ни в ногу, ни в голову, ни в сердце, ни куда-то еще, — сказал Макей в пятницу.
Он особо подчеркнул, что в Минске «очень четко» просчитывают все варианты.
— И мы не допустим того, чтобы наши ответные меры повлияли на экономическое развитие страны и благосостояние простых граждан, — добавил глава внешнеполитического ведомства.
Макей заметил, что тема антибелорусских санкций сейчас очень популярна в СМИ, так как ее активно «продвигают и беглые белорусские преступники, находящиеся в некоторых западных странах». В этой связи министр выразил удивление тому, как можно ненавидеть свой народ.
Глава МИД Беларуси рассказал, что несколько дней назад поручил подготовить ответные меры на случай введения очередных санкций.
— Поэтому без ответа никакие шаги наших оппонентов и европейских, западных стран не останутся. Эти меры сейчас отработаны и мы подождем дальнейшее развитие ситуации, и посмотрим к каким решениям придут наши партнеры на Западе, — уточнил Макей.
По его словам, белорусская сторона доводит свою позицию в ходе контактов с европейскими коллегами. Но, выразил сожаление министр, не всегда она воспринимается западными партнерами.
— Но убежден, что рано или поздно здравый смысл, здравая логика возобладают и наши партнеры поймут, что стоит за требованиями этих беглых преступников о введении еще больших санкций против своего народа. Контакты запланированы. Мы будем здесь работать и с послами, аккредитованными в Беларуси. Так что наша четкая позиция будет доведена, — заключил Макей.
История санкций и контрасанкций
Евросоюз рассматривает
С октября 2020 года ЕС ввел уже три пакета санкций против Беларуси. В первом санкционном пакете против Беларуси, который был принят ЕС 2 октября,
Второй пакет санкций был
17 декабря Евросоюз принял
В конце апреля правительство Беларуси ввело санкционные меры и
4 мая Александр Лукашенко также
— Особенно европейцы усердствуют в этом. Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить. Время покажет. Но вас попрошу, как это было перед американским этим выпендрежем в экономике, дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси: посмотрим на их работу.
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Макей: Симметричные и ассиметричные санкции подразумевают возможные меры против европейского бизнеса в Беларуси
Он особо подчеркнул, что в Минске «очень четко» просчитывают все варианты: «И мы не допустим того, чтобы наши ответные меры повлияли на экономическое развитие...
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