Макей рассказал, когда официальный Минск будет готов принять посла США

Источник материала: Tut.by

Глава МИД Владимир Макей заявил, что официальный Минск будет принимать конкретные решения по американскому послу Джули Фишер только после того, как изучит ее настроения.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Мы видим четкую картину, в каком статусе госпожа назначенный посол приедет в Беларусь. Для нас есть определенная процедура встречи посла в аэропорту, на границе. Но нам нужно понимать, в каком статусе она хочет работать в Беларуси, с официальными властями, гражданским обществом… Развивать отношения, или же тот или иной посол прибывает в страну надзирать за органами власти и обличать их, исходя из посылов оппонентов, — цитирует Макея «Sputnik Беларусь» .

Глава МИД отметил, что в Беларуси хотят четко понимать картину происходящего и перспективы подхода США к нашей стране. Ранее звучавшие заявления Фишер Макей назвал «пропагандой, основанной на ложном понимании ситуации».

— Пусть приедет и посмотрит вокруг: на работу предприятий, на ситуацию на улицах, праздничное настроение, — заявил он.

Макей отметил, что два-три года нормальных отношений с США дали больше, чем все предыдущие годы санкционного противостояния, «навязанные нашими американскими партнерами». Он подчеркнул, что Беларусь заинтересована в диалоге во всех сферах и областях и призвал руководствоваться здравым смыслом.

Глава МИД также отметил, что Беларусь не отказывается от планов направить своего посла в США. Сейчас завершается подбор кандидатуры на эту должность.

— Это достаточно сложно. Сложно найти человека, который знал бы эту страну и смог бы эффективно работать там, — цитирует Макея ТАСС.

Ситуация с послами

Напомним, американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла с 2008 года. Такой же срок не было белорусского посла в Америке. О том, что Минск и Вашингтон после длительного перерыва возвращают послов, стало известно в сентябре 2019 года.

Однако назначенный послом Беларуси в США замминистра иностранных дел Олег Кравченко умер в декабре прошлого года.

Утвержденная в конце декабря прошлого года сенатом США на должность посла Джули Фишер до сих пор не прибыла в Минск. 16 апреля в интервью Национальному общественному радио США она рассказала, что не может поехать в Минск, потому что до сих пор не получила белорусскую визу.

— Мы потратили много лет на то, чтобы восстановить позитивные двусторонние отношения, что сложно из-за отсутствия послов в столицах двух стран. С нового года я надеялась прибыть в Минск. Я была утверждена на должность сенатом США в конце декабря. Но до сих пор не удалось приехать в Минск. США со своей стороны готовы. Я была готова, и мы ждем от белорусской стороны соответствующих действий, — сказала Фишер.

21 апреля замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас сообщил , что Джули Фишер будет временно проживать в Вильнюсе.

— Было такое официальное обращение США к правительству Литовской Республики с просьбой аккредитовать посла в Литве. <…> Правительство [Литвы] еще не сформулировало официального согласия. [Но] это нас очень радует, — сказал Адоменас.

Глава МИД Владимир Макей в ответ подчеркнул , что любому гражданину требуется виза, чтобы приехать в Беларусь. Но в случае с Фишер официальный Минск хочет «иметь полную ясность, в каком статусе госпожа назначенный посол намерена работать в Беларуси».

22 апреля, выступая перед переговорами Путина и Лукашенко, Фишер заявила , что последний вряд ли долго продержится у власти, если будет продолжать репрессии, а не выстраивать диалог с народом.