Лукашенко заявил, что Беларусь готова провести досрочные президентские выборы. Но только параллельно с США

Источник материала: Tut.by

В Беларуси готовы провести досрочные президентские выборы, но только параллельно с новыми выборами главы государства в США, заявил Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы, — сказал Лукашенко.

Он заявил, что в США «люди голосовали по почте, бюллетени с подписями за Дональда Трампа выбрасывались в урны. Эти факты были показаны на весь мир».

— Они вытерли ноги о действующего президента. Они до сих пор ему в этом твиттере не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации? — задался он вопросом.

Напомним, 5 мая страны «Большой семерки» призвали власти Беларуси провести новые выборы, освободить политзаключенных, перестать подавлять права человека и фундаментальные свободы. В МИД Беларуси это назвали «стандартным набором заезженных клише».

Выборы в США прошли 3 ноября прошлого года, их выиграл кандидат от демократов Джо Байден. Он получил 306 голосов выборщиков, а Трамп — 232. Для победы было достаточно набрать 270 голосов.

Трамп признать результаты выборов отказался. Его штаб подал более 50 судебных исков, большинство из которых были отклонены из-за отсутствия доказательств. В ряде ключевых штатов, где Трамп оспаривал результаты голосования, пересчитали полученные бюллетени, однако на победу Байдена это не повлияло.