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Лукашенко заявил, что Беларусь готова провести досрочные президентские выборы. Но только параллельно с США
07.05.2021 13:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси готовы провести досрочные президентские выборы, но только параллельно с новыми выборами главы государства в США, заявил Александр Лукашенко,
— Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы, — сказал Лукашенко.
Он заявил, что в США «люди голосовали по почте, бюллетени с подписями за Дональда Трампа выбрасывались в урны. Эти факты были показаны на весь мир».
— Они вытерли ноги о действующего президента. Они до сих пор ему в этом твиттере не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации? — задался он вопросом.
Напомним, 5 мая страны «Большой семерки»
Выборы в США прошли 3 ноября прошлого года, их выиграл кандидат от демократов Джо Байден. Он получил 306 голосов выборщиков, а Трамп — 232. Для победы было достаточно набрать 270 голосов.
Трамп признать результаты выборов отказался. Его штаб подал более 50 судебных исков, большинство из которых были отклонены из-за отсутствия доказательств. В ряде ключевых штатов, где Трамп оспаривал результаты голосования, пересчитали полученные бюллетени, однако на победу Байдена это не повлияло.
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Лукашенко заявил, что Беларусь готова провести досрочные президентские выборы. Но только параллельно с США
Он заявил, что в США «люди голосовали по почте, бюллетени с подписями за Дональда Трампа выбрасывались в урны. Эти факты были показаны на весь мир».
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