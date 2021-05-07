Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов

Продавец сообщает, что квартира-малосемейка площадью 22 «квадрата» при недавнем ремонте была переделана в студию.

В помещении сделана новая проводка, уложен новый деревянный пол, установлена новая сантехника. На стенах − краска, на потолке − натяжные потолки, санузел − совмещенный.

В квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного дома, есть незастекленный балкон.

Как уточняет автор объявления, будущим жильцам не понадобится никаких дополнительных вложений: в квартиру можно заезжать и жить.

Рядом находятся школы, детский сад, магазины, ж/д станция «Тракторный» (тут останавливаются электрички), метро «Тракторный завод» − 15 минут пешком.

Эта однокомнатная квартира находится в Соснах (для тех, кто не знал, сообщим, что это − Заводской район Минска). Располагается жилье на третьем этаже трехэтажного дома по улице Красина.

Сообщается, что от дома можно за 10 минут доехать до станции метро «Могилевская».