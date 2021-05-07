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Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов

07.05.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Мы продолжаем изучать базу квартир на нашем сайте и делиться с вами самыми интересными вариантами. Сегодня в нашем фокусе – недорогие однокомнатные квартиры столицы. Помимо стандартных «однушек» на окраинах Минска, тут есть квартиры возле метро, с видом на лес и даже с ремонтом.

Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов

Однокомнатная квартира на Передовой за $ 33.000

Самая недорогая квартира в Минске (из выставленных на продажу в данный момент) находится на улице Передовой. Это – микрорайон Слепянка, расположенный неподалеку от Тракторного завода. 

Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов
Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов
Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов
Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов
Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов

Продавец сообщает, что квартира-малосемейка площадью 22 «квадрата» при недавнем ремонте была переделана в студию.

В помещении сделана новая проводка, уложен новый деревянный пол, установлена новая сантехника. На стенах − краска, на потолке − натяжные потолки, санузел − совмещенный.

В квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного дома, есть незастекленный балкон.

Как уточняет автор объявления, будущим жильцам не понадобится никаких дополнительных вложений: в квартиру можно заезжать и жить.

Рядом находятся школы, детский сад, магазины, ж/д станция «Тракторный» (тут останавливаются электрички), метро «Тракторный завод» − 15 минут пешком.

Однокомнатная квартира в Соснах за $ 35.000

Эта однокомнатная квартира находится в Соснах (для тех, кто не знал, сообщим, что это − Заводской район Минска). Располагается жилье на третьем этаже трехэтажного дома по улице Красина.

Сообщается, что от дома можно за 10 минут доехать до станции метро «Могилевская».

Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов
Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов
Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов
Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов
Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов

В квартире заменены трубы, стояк, установлены новые межкомнатные двери, встроенный шкаф и импортные стеклопакеты ПВХ.

Сам дом находится в окружении хвойного леса, в шаговой доступности − банк, почта, три магазина, детский сад и школа, фитнес, детские секции, библиотека, стадион, спортзал. Недалеко есть озеро и комплекс для авто- и мотоспорта.

Однокомнатная квартира рядом с лесопарком «Степянка» за $ 35.900

Эта квартира располагается на первом этаже кирпичного дома 1975 года постройки в лесном массиве микрорайона Степянка.

Общая площадь жилья по улице Геологической – 32,9 «квадратов». Отмечается, что квартира светлая и очень теплая. Из особенностей − большой балкон по всей длине комнаты.

Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов
Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов
Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов
Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов
Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов

Фотографий комнаты и кухни в объявлении нет, зато есть информация о том, что в микрорайоне работают школы №182 и 183, ясли-сад №569 и 3 детских сада №20, №2, №197, магазины, почта, аптеки, торговый центр.

«Прямо рядом с домом также расположен лесопарк «Степянка» − излюбленное место для прогулок жителей микрорайона. В центре лесопарка есть большая поляна с озером, оборудованная беседками и мангалами. Имеется детская площадка, качели и турники».

Однокомнатная квартира рядом с Тракторным заводом за $ 36.900

В тихом районе Минска – на улице Фроликова (Тракторный завод) – продается уютная однокомнатная квартира готовая к проживанию. Она располагается на первом этаже четырехэтажного кирпичного дома.

Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов
Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов
Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов
Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов
Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов

Среди достоинств «однушки» площадью 31,5 «квадрата» − большая и светлая комната площадью 19.3 «квадрата» с 2 окнами, высокие потолки, кладовка, выходящая за периметр квартиры, просторный санузел, где можно поместить большую стиральную машину и оборудованный подвал.

Сообщается, что в доме, где продается жилье, недавно прошел капремонт: теперь он утеплен и обшит термошубой.

Однокомнатная квартира в Заводском районе за $ 37.000

Данная однокомнатная квартира располагается на восьмом этаже в панельном доме 1986 года постройки. Общая площадь квартиры на улице Илимской – 35,3 «квадрата», кухня – 7,2 «квадрата».

Квартира продается без ремонта.

Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов
Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов
Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов
Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов
Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов

Автор объявления сообщает, что «Расположена квартира в тихом зеленом районе, где есть все необходимое для комфортной жизни: детские сады, школы, магазины. Рядом с домом зеленая зона (лес) – прекрасное место для прогулок круглый год». Кстати, окна «однушки» будущих жильцов порадуют – из них открывается хороший вид на окрестности.

Однокомнатная квартира в Шабанах за $ 37.000

Эта светлая и теплая 1-комнатная квартира находится в Шабанах в доме 1993 года постройки.

Площадь квартиры, расположенной на 2-м этаже «девятиэтажки» по улице Бачило, − 29 «квадратов», площадь кухни – 7,1 «квадрата».

Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов
Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов
Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов
Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов
Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов

В объявлении уточняется, что квартира «без посторонних запахов, не угловая и не торцевая».

Отмечается, что в доме установлены новые лифты, а в самой квартире заменены стеклопакеты.

Стоит отметить, что в квартире нет балкона, а на первом этаже этого же дома располагается магазин «Евроопт».

Однокомнатная квартира рядом с метро «Автозаводская» за $ 37.500

Эта аккуратная однокомнатная квартира находится в двухэтажном доме 1949 года постройки, в шаговой доступности от станции метро «Автозаводская».

В квартире, которая находится на первом этаже, установлена металлическая входная дверь, домофон, счетчики учета воды и газовая колонка.

Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов
Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов
Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов
Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов
Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов

Общая площадь «однушки» − 31,4 «квадрата», кухни – 7,2 «квадрата».

Балкона в квартире нет, зато, как отмечает авто объявления, рядом есть все необходимое для комфортного проживания: школа, музыкальная школа, большое количество магазинов, аптека.

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Теги: Минск
 
 
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Мы продолжаем изучать базу квартир на нашем сайте и делиться с вами самыми интересными вариантами. Сегодня в нашем фокусе – недорогие однокомнатные квартиры...
 
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