Нашли самые дешевые «однушки» Минска. Есть даже за 33 тысячи долларов

Мы продолжаем изучать базу квартир на нашем сайте и делиться с вами самыми интересными вариантами. Сегодня в нашем фокусе – недорогие однокомнатные квартиры столицы. Помимо стандартных «однушек» на окраинах Минска, тут есть квартиры возле метро, с видом на лес и даже с ремонтом.
Эта однокомнатная квартира находится в Соснах (для тех, кто не знал, сообщим, что это − Заводской район Минска). Располагается жилье на третьем этаже трехэтажного дома по улице Красина.
Сообщается, что от дома можно за 10 минут доехать до станции метро «Могилевская».
В квартире заменены трубы, стояк, установлены новые межкомнатные двери, встроенный шкаф и импортные стеклопакеты ПВХ.
Сам дом находится в окружении хвойного леса, в шаговой доступности − банк, почта, три магазина, детский сад и школа, фитнес, детские секции, библиотека, стадион, спортзал. Недалеко есть озеро и комплекс для авто- и мотоспорта.
Эта квартира располагается на первом этаже кирпичного дома 1975 года постройки в лесном массиве микрорайона Степянка.
Общая площадь жилья по улице Геологической – 32,9 «квадратов». Отмечается, что квартира светлая и очень теплая. Из особенностей − большой балкон по всей длине комнаты.
Фотографий комнаты и кухни в объявлении нет, зато есть информация о том, что в микрорайоне работают школы №182 и 183, ясли-сад №569 и 3 детских сада №20, №2, №197, магазины, почта, аптеки, торговый центр.
«Прямо рядом с домом также расположен лесопарк «Степянка» − излюбленное место для прогулок жителей микрорайона. В центре лесопарка есть большая поляна с озером, оборудованная беседками и мангалами. Имеется детская площадка, качели и турники».
В тихом районе Минска – на улице Фроликова (Тракторный завод) – продается уютная однокомнатная квартира готовая к проживанию. Она располагается на первом этаже четырехэтажного кирпичного дома.
Среди достоинств «однушки» площадью 31,5 «квадрата» − большая и светлая комната площадью 19.3 «квадрата» с 2 окнами, высокие потолки, кладовка, выходящая за периметр квартиры, просторный санузел, где можно поместить большую стиральную машину и оборудованный подвал.
Сообщается, что в доме, где продается жилье, недавно прошел капремонт: теперь он утеплен и обшит термошубой.
Данная однокомнатная квартира располагается на восьмом этаже в панельном доме 1986 года постройки. Общая площадь квартиры на улице Илимской – 35,3 «квадрата», кухня – 7,2 «квадрата».
Квартира продается без ремонта.
Автор объявления сообщает, что «Расположена квартира в тихом зеленом районе, где есть все необходимое для комфортной жизни: детские сады, школы, магазины. Рядом с домом зеленая зона (лес) – прекрасное место для прогулок круглый год». Кстати, окна «однушки» будущих жильцов порадуют – из них открывается хороший вид на окрестности.