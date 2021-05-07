Места общего пользования оформляются по индивидуальному дизайн-проекту с применением высококачественных материалов, а обслуживать жителей каждого из подъездов будут по два лифта.

На первом этаже дома запроектированы встроенные помещения административно-торгового назначения. Доступ на галерею со стороны дворовой территории будет осуществляться со стороны главного фасада - по пандусу. Входы в жилую часть здания организованы с прилегающей дворовой территории по принципу безбарьерной среды. Предполагаемый срок ввода дома в эксплуатацию – март 2023 года.