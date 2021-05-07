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От $1070 за "квадрат". На пересечении Дзержинского и Щорса в Минске появится еще один жилой комплекс

07.05.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Компания «ГрандХаузИнжениринг» сообщила о старте продаж в новом жилом комплексе «Квартал на Грушевке». Строительство масштабного ЖК престиж-класса развернулось прямо возле станции метро Грушевка, на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щорса. В его состав войдут 6 высотных жилых домов, а также два многоуровневых паркинга и торговый центр. Уже известна стоимость квартир в первом строящемся доме: она начинается от $1070 за квадратный метр.

От 70 за "квадрат". На пересечении Дзержинского и Щорса в Минске появится еще один жилой комплекс

19-этажный жилой дом первой очереди строительства ЖК «Квартал на Грушевке» возводится в границах просп. Дзержинского, ул. Щорса и просп. Жукова. Проектом предусмотрен монолитный железобетонный каркас, что обеспечит жильцов возможностью для свободной планировки своих квартир. Все квартиры будут сдаваться в черновой отделке с улучшенной штукатуркой стен и цементно-песчаной стяжкой по звукоизоляционному слою.

От 70 за "квадрат". На пересечении Дзержинского и Щорса в Минске появится еще один жилой комплекс
От 70 за "квадрат". На пересечении Дзержинского и Щорса в Минске появится еще один жилой комплекс
От 70 за "квадрат". На пересечении Дзержинского и Щорса в Минске появится еще один жилой комплекс

Стены дома выполняются из керамзитобетонных блоков, а снаружи здание получит вентилируемый фасад с облицовкой из керамогранитной плитки, легкую штукатурную систему утепления и декоративное оштукатуривание.

От 70 за "квадрат". На пересечении Дзержинского и Щорса в Минске появится еще один жилой комплекс
От 70 за "квадрат". На пересечении Дзержинского и Щорса в Минске появится еще один жилой комплекс
От 70 за "квадрат". На пересечении Дзержинского и Щорса в Минске появится еще один жилой комплекс

Места общего пользования оформляются по индивидуальному дизайн-проекту с применением высококачественных материалов, а обслуживать жителей каждого из подъездов будут по два лифта.

На первом этаже дома запроектированы встроенные помещения административно-торгового назначения. Доступ на галерею со стороны дворовой территории будет осуществляться со стороны главного фасада - по пандусу. Входы в жилую часть здания организованы с прилегающей дворовой территории по принципу безбарьерной среды. Предполагаемый срок ввода дома в эксплуатацию – март 2023 года.

От 70 за "квадрат". На пересечении Дзержинского и Щорса в Минске появится еще один жилой комплекс
От 70 за "квадрат". На пересечении Дзержинского и Щорса в Минске появится еще один жилой комплекс
От 70 за "квадрат". На пересечении Дзержинского и Щорса в Минске появится еще один жилой комплекс
От 70 за "квадрат". На пересечении Дзержинского и Щорса в Минске появится еще один жилой комплекс

В 19-этажном трехсекционном жилом доме I очереди строительства в продажу поступили 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры с удобными планировками. Площадь - от 36 до 120 квадратных метров. Всего в жилом доме предусмотрено 255 квартир.

1-комнатные

(36-46 кв.м)

2-комнатные

(60-65 кв.м)

3-комнатные

(81-88 кв.м)

4-комнатные

(110-120 кв.м)

$1270-$1500

$1080-$1300

$1080-$1380

$1070-$1450

Реализация квартир осуществляется посредством заключения договоров долевого строительства, предусмотрена возможность оплаты в рассрочку до 5 лет. Также уже застройщик работает над созданием партнерских лизинговых и кредитных программ.

От 70 за "квадрат". На пересечении Дзержинского и Щорса в Минске появится еще один жилой комплекс
От 70 за "квадрат". На пересечении Дзержинского и Щорса в Минске появится еще один жилой комплекс
От 70 за "квадрат". На пересечении Дзержинского и Щорса в Минске появится еще один жилой комплекс

Вторая очередь строительства включит в себя возведение двух 20-этажных жилых домов с административной частью, а также открытой многоуровневой гараж-стоянкой на 300 машиномест.

Третья очередь - возведение двух 20-этажных и одного 19-этажного домов с административной частью, открытой многоуровневой гараж-стоянки на 300 машиномест и торгового центра. По периметру всего комплекса разместятся современные детские площадки, тренировочные workout-зоны и иные места отдыха для детей и взрослых. Полная реализация проекта рассчитана до 2026 года.

От 70 за "квадрат". На пересечении Дзержинского и Щорса в Минске появится еще один жилой комплекс
От 70 за "квадрат". На пересечении Дзержинского и Щорса в Минске появится еще один жилой комплекс
От 70 за "квадрат". На пересечении Дзержинского и Щорса в Минске появится еще один жилой комплекс
От 70 за "квадрат". На пересечении Дзержинского и Щорса в Минске появится еще один жилой комплекс

- Шаговая доступность метро, технологии строительства позволяют отнести «Квартал на Грушевке» к жилым комплексам престиж-класса. Возведение «Квартала на Грушевке» ведется застройщиком с привлечением немецкого инвестиционного капитала. Основным инвестором проекта является группа компаний DVI Deutsche Vermögens und Immobilienverwaltungs GmbH, что гарантирует реализацию проекта в соответствии с четко намеченным планом, - сообщили в «ГрандХаузИнжениринг».

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Теги: Минск
 
 
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Компания «ГрандХаузИнжениринг» сообщила о старте продаж в новом жилом комплексе «Квартал на Грушевке». Строительство масштабного ЖК престиж-класса развернулось...
 
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