Дачный участок за 25 км от МКАД - за $2 тыс. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в садовых товариществах

В Минском районе было предложено 13 дачных участков в садовых товариществах «Ручеек» (6), «Наш родник плюс» (1), «Таксист» (5) и «Щеки-Лесное» (1).

В садовом товариществе «Ручеек» было предложено 6 участков примерно по 8 соток каждый по начальным ценам от 4 400 до 4 900 рублей. Плюс к этому победители торгов должны возместить товариществу по 50 базовых величин за строительство инженерных коммуникаций. Все участки выставлены на аукцион повторно.

Торги прошли только по двум участкам № 364 (лот 5) и № 365 (лот 6). На лоты претендовали по 3 и 2 заявителя соответственно.