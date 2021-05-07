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Дачный участок за 25 км от МКАД - за $2 тыс. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в садовых товариществах

07.05.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в садовых товариществах Минского и Дзержинского районов для ведения коллективного садоводства. Участникам было предложено 30 лотов, торги прошли по 4 из них. На 10 лотов было подано по одному заявлению, на 16 – заявок не поступило.

Дачный участок за 25 км от МКАД - за тыс. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в садовых товариществах

В Минском районе было предложено 13 дачных участков в садовых товариществах «Ручеек» (6), «Наш родник плюс» (1), «Таксист» (5)  и «Щеки-Лесное» (1).

В садовом товариществе «Ручеек» было предложено 6 участков примерно по 8 соток каждый по начальным ценам от 4 400 до 4 900 рублей. Плюс к этому победители торгов должны возместить товариществу по 50 базовых величин за строительство инженерных коммуникаций. Все участки выставлены на аукцион повторно.  

Торги прошли только по двум участкам № 364 (лот 5) и № 365 (лот 6). На лоты претендовали по 3 и 2 заявителя соответственно.


Дачный участок за 25 км от МКАД - за тыс. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в садовых товариществах

В садовом товариществе «Наш родник плюс» (лот 7) был предложен участок № 285. Он также выставлен на торги повторно. На этот раз на лот была подана одна заявка.


Дачный участок за 25 км от МКАД - за тыс. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в садовых товариществах

Не было торгов и по участкам в садовом товариществе «Таксист». На три участка было подано по одному заявлению, на два – заявок не поступило. Победители аукциона должны будут возместить товариществу $ 425 за проведение инженерной инфраструктуры.


Дачный участок за 25 км от МКАД - за тыс. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в садовых товариществах

Желающих купить участок в садовом товариществе «Щеки-Лесное» также не нашлось.

В Дзержинском районе участникам аукциона было предложено 17 участков в садовых товариществах «Черемушки-Люкс» (1), «Пограничник» (11), «Дальний Остров» (1), «Кабачок-2000» (2), «Птичь-2» (1) и «Усса» (1).

Торги прошли по двум лотам: участку № 424 в СТ «Пограничник», на который было подано 4 заявки, и участку в СТ «Птичь-2». Кстати, на участок № 25 в СТ «Птичь-2» было подано самое большое количество заявлений – 8. При начальной цене 4 932 рубля лот продан с молотка за 35 000 рублей, или 13 733 доллара США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Более подробную информацию о лотах и результатах аукциона смотрите в нашей таблице.

 лота

Адрес земельного участка

Площадьучастка, га

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена, руб.

Цена продажи участка, руб.

Цена продажи участка, $

1

Минский район, Лошанский с/с, СТ «Ручеек» д. Рябушки, участок № 158

8,25

1

электроснабжение

4 500

4 725

1 854

2

Минский район, Лошанский с/с, СТ «Ручеек» д. Рябушки, участок № 200

8,32

1

электроснабжение

4 600

4 830

1 895

3

Минский район, Лошанский с/с, СТ «Ручеек» д. Рябушки, участок № 228

8,9

1

электроснабжение

4 900

5 145

2 018

4

Минский район, Лошанский с/с, СТ «Ручеек» д. Рябушки, участок № 346

8,0

-

электроснабжение

4 400

-

-

5

Минский район, Лошанский с/с, СТ «Ручеек» д. Рябушки, участок № 364

8,0

3

электроснабжение

4 400

5 856

2 297

6

Минский район, Лошанский с/с, СТ «Ручеек» д. Рябушки, участок № 365

8,27

2

электроснабжение

4 600

5 060

1 985

7

Минский район, Луговослободской с/с, СТ «Наш родник плюс», участок № 285

7,8

1

электроснабжение

4 000

4 200

1 648

8

Минский район, Луговослободской с/с, СТ «Таксист», участок № 79

7,84

1

-

4 025

4 226

1 658

9

Минский район, Луговослободской с/с, СТ «Таксист», участок № 179

7,81

1

-

4 025

4 226

1 658

10

Минский район, Луговослободской с/с, СТ «Таксист», участок № 180

7,79

1

-

4 025

4 226

1 658

11

Минский район, Луговослободской с/с, СТ «Таксист», участок № 185

7,81

-

-

4 025

-

-

12

Минский район, Луговослободской с/с, СТ «Таксист», участок № 187

7,79

-

-

4 025

-

-

13

Минский район, Петришковский с/с, СТ «ЩЕКИ-ЛЕСНОЕ», участок № 96

5,0

-

электроснабжение

5 500

-

-

14

Дзержинский район, Боровской с/с, СТ «Черемушки-Люкс», участок № 175

9,63

1

электроснабжение

3 514

3 689

1 447

15

Дзержинский район, Дзержинский с/с, СТ «Пограничник», участок № 375

9,99

-

-

4 285

-

-

16

Дзержинский район, Дзержинский с/с, СТ «Пограничник», участок № 402

9,99

-

-

4 285

-

-

17

Дзержинский район, Дзержинский с/с, СТ «Пограничник», участок № 409

7,2

-

-

3 088

-

-

18

Дзержинский район, Дзержинский с/с, СТ «Пограничник», участок № 410

10,06

1

-

4 315

4 530

1 777

19

Дзержинский район, Дзержинский с/с, СТ «Пограничник», участок № 412

9,9

-

-

4 247

-

-

20

Дзержинский район, Дзержинский с/с, СТ «Пограничник», участок № 414а

7,98

-

-

3 423

-

-

21

Дзержинский район, Дзержинский с/с, СТ «Пограничник», участок № 420

9,79

-

-

4 169

-

-

22

Дзержинский район, Дзержинский с/с, СТ «Пограничник», участок № 422

  
 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в садовых товариществах Минского и Дзержинского районов для ведения...
 
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