Дачный участок за 25 км от МКАД - за $2 тыс. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в садовых товариществах

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в садовых товариществах Минского и Дзержинского районов для ведения коллективного садоводства. Участникам было предложено 30 лотов, торги прошли по 4 из них. На 10 лотов было подано по одному заявлению, на 16 – заявок не поступило.
В Минском районе было предложено 13 дачных участков в садовых товариществах «Ручеек» (6), «Наш родник плюс» (1), «Таксист» (5) и «Щеки-Лесное» (1).
В садовом товариществе «Ручеек» было предложено 6 участков примерно по 8 соток каждый по начальным ценам от 4 400 до 4 900 рублей. Плюс к этому победители торгов должны возместить товариществу по 50 базовых величин за строительство инженерных коммуникаций. Все участки выставлены на аукцион повторно.
Торги прошли только по двум участкам № 364 (лот 5) и № 365 (лот 6). На лоты претендовали по 3 и 2 заявителя соответственно.
В садовом товариществе «Наш родник плюс» (лот 7) был предложен участок № 285. Он также выставлен на торги повторно. На этот раз на лот была подана одна заявка.
Не было торгов и по участкам в садовом товариществе «Таксист». На три участка было подано по одному заявлению, на два – заявок не поступило. Победители аукциона должны будут возместить товариществу $ 425 за проведение инженерной инфраструктуры.
Желающих купить участок в садовом товариществе «Щеки-Лесное» также не нашлось.
В Дзержинском районе участникам аукциона было предложено 17 участков в садовых товариществах «Черемушки-Люкс» (1), «Пограничник» (11), «Дальний Остров» (1), «Кабачок-2000» (2), «Птичь-2» (1) и «Усса» (1).
Торги прошли по двум лотам: участку № 424 в СТ «Пограничник», на который было подано 4 заявки, и участку в СТ «Птичь-2». Кстати, на участок № 25 в СТ «Птичь-2» было подано самое большое количество заявлений – 8. При начальной цене 4 932 рубля лот продан с молотка за 35 000 рублей, или 13 733 доллара США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Более подробную информацию о лотах и результатах аукциона смотрите в нашей таблице.
лота
Адрес земельного участка
Площадьучастка, га
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструктура *
Нач. цена, руб.
Цена продажи участка, руб.
Цена продажи участка, $
1
Минский район, Лошанский с/с, СТ «Ручеек» д. Рябушки, участок № 158
8,25
1
электроснабжение
4 500
4 725
1 854
2
Минский район, Лошанский с/с, СТ «Ручеек» д. Рябушки, участок № 200
8,32
1
электроснабжение
4 600
4 830
1 895
3
Минский район, Лошанский с/с, СТ «Ручеек» д. Рябушки, участок № 228
8,9
1
электроснабжение
4 900
5 145
2 018
4
Минский район, Лошанский с/с, СТ «Ручеек» д. Рябушки, участок № 346
8,0
-
электроснабжение
4 400
-
-
5
Минский район, Лошанский с/с, СТ «Ручеек» д. Рябушки, участок № 364
8,0
3
электроснабжение
4 400
5 856
2 297
6
Минский район, Лошанский с/с, СТ «Ручеек» д. Рябушки, участок № 365
8,27
2
электроснабжение
4 600
5 060
1 985
7
Минский район, Луговослободской с/с, СТ «Наш родник плюс», участок № 285
7,8
1
электроснабжение
4 000
4 200
1 648
8
Минский район, Луговослободской с/с, СТ «Таксист», участок № 79
7,84
1
-
4 025
4 226
1 658
9
Минский район, Луговослободской с/с, СТ «Таксист», участок № 179
7,81
1
-
4 025
4 226
1 658
10
Минский район, Луговослободской с/с, СТ «Таксист», участок № 180
7,79
1
-
4 025
4 226
1 658
11
Минский район, Луговослободской с/с, СТ «Таксист», участок № 185
7,81
-
-
4 025
-
-
12
Минский район, Луговослободской с/с, СТ «Таксист», участок № 187
7,79
-
-
4 025
-
-
13
Минский район, Петришковский с/с, СТ «ЩЕКИ-ЛЕСНОЕ», участок № 96
5,0
-
электроснабжение
5 500
-
-
14
Дзержинский район, Боровской с/с, СТ «Черемушки-Люкс», участок № 175
9,63
1
электроснабжение
3 514
3 689
1 447
15
Дзержинский район, Дзержинский с/с, СТ «Пограничник», участок № 375
9,99
-
-
4 285
-
-
16
Дзержинский район, Дзержинский с/с, СТ «Пограничник», участок № 402
9,99
-
-
4 285
-
-
17
Дзержинский район, Дзержинский с/с, СТ «Пограничник», участок № 409
7,2
-
-
3 088
-
-
18
Дзержинский район, Дзержинский с/с, СТ «Пограничник», участок № 410
10,06
1
-
4 315
4 530
1 777
19
Дзержинский район, Дзержинский с/с, СТ «Пограничник», участок № 412
9,9
-
-
4 247
-
-
20
Дзержинский район, Дзержинский с/с, СТ «Пограничник», участок № 414а
7,98
-
-
3 423
-
-
21
Дзержинский район, Дзержинский с/с, СТ «Пограничник», участок № 420
9,79
-
-
4 169
-
-
22
Дзержинский район, Дзержинский с/с, СТ «Пограничник», участок № 422