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Нацбанк выпустит памятные монеты в честь Крапивы, Мележа и Шамякина
07.05.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Нацбанк выпустит памятные монеты в честь Крапивы, Мележа и Шамякина. В серебре выпустят порядка 7 сотен экземпляров, в медно-никелевом исполнении свыше полутора тысяч монет. Памятные монеты являются законным платежным средством.
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Нацбанк выпустит памятные монеты в честь Крапивы, Мележа и Шамякина. В серебре выпустят порядка 7 сотен экземпляров, в медно-никелевом исполнении свыше полутора...
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