Беларусь в числе немногих стран, увеличивших в 2020 году приток прямых иностранных инвестиций

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Беларусь оказалась в числе немногих стран, которые в 2020 году увеличили приток прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Рост составил 6,6 % - до 1 млрд 400 тыс. долларов. Об этом журналистам рассказал министр экономики Александр Червяков. По словам главы ведомства, в последние годы конкуренция за иностранные инвестиции резко обострилась. В том числе это следствие обмеления международных инвестиционных потоков, которое вызвано негативным влиянием пандемии COVID-19. Крупнейшим торговым партнером и инвестором в белорусскую экономику традиционно является Россия. На нее приходится пятая часть всего поступившего иностранного капитала. В топ-5 стран также входят Кипр, Нидерланды, Германия и США.