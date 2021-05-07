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Беларусь в числе немногих стран, увеличивших в 2020 году приток прямых иностранных инвестиций
07.05.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Беларусь оказалась в числе немногих стран, которые в 2020 году увеличили приток прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Рост составил 6,6 % - до 1 млрд 400 тыс. долларов. Об этом журналистам рассказал министр экономики Александр Червяков. По словам главы ведомства, в последние годы конкуренция за иностранные инвестиции резко обострилась. В том числе это следствие обмеления международных инвестиционных потоков, которое вызвано негативным влиянием пандемии COVID-19. Крупнейшим торговым партнером и инвестором в белорусскую экономику традиционно является Россия. На нее приходится пятая часть всего поступившего иностранного капитала. В топ-5 стран также входят Кипр, Нидерланды, Германия и США.
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Беларусь оказалась в числе немногих стран, которые в 2020 году увеличили приток прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Рост составил 6,6 % - до 1 млрд 400 тыс....
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