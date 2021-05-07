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Метр от $ 1400. «Айрон» выставил на продажу очередную партию квартир в доме на 12 подъездов

07.05.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Застройщик «Айрон» выпустил изменения в проектную декларацию по ЖК «Левада», которая была опубликована в марте этого года. Нововведения касаются 4-я очереди строительства − многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями административно-общественного назначения № 4.2 по генплану. Изменения опубликованы в свежем номере газеты «Минский курьер».

Метр от $ 1400. «Айрон» выставил на продажу очередную партию квартир в доме на 12 подъездов

Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагаются:

− квартиры, расположенные на 1-6-х этажах, расположенные в 6-8 подъездах (1-комнатные квартиры − 1500 долларов при 100% оплате, 2-комнатные квартиры площадью 55-57 «квадратов» −  1400 долларов при 100% оплате, 2-комнатные квартиры площадью 52-53 «квадрата»  − 1450 долларов при 100% оплате);

− квартиры, расположенные на 7-9-х этажах в 6-8 подъездах (1-комнатные квартиры  −  1550 долларов при 100% оплате, 2-комнатные квартиры −  1450 долларов при 100% оплате);

Отмечается, что при наличии кладовой стоимость «квадрата» увеличивается на 30 долларов. При рассрочке (30 % в течение 3 банковских дней после регистрации договора, остаток — ежемесячно равными долями по июнь 2022 года) стоимость 1 м2 увеличивается на сумму в белорусских рублях, эквивалентную 30 долларам США.

При привлечении кредита по партнерским программам банков стоимость «квадрата» увеличивается на 50 долларов. Стоимость остается неизменной до окончания строительства.

Напомним, что ЖК «Левада» расположен в Центральном районе Минска, практически на берегу Свислочи, рядом с парком Победы. Ранее на этом земельном участке располагалась птицефабрика им. Крупской.

Застройщиком территории выступает ОДО «Айрон». Тут планируется возвести 199 тысяч квадратных метров жилья и два общественно-деловых центра. Проектом предусмотрены «многоквартирные дома от 4 до 9 этажей.

Метр от $ 1400. «Айрон» выставил на продажу очередную партию квартир в доме на 12 подъездов

Что касается дома № 4.2, то в нем будет 12 подъездов и 379 квартир. Этажность у здания будет переменная: от 7 до 9 этажей.

В прошлой проектной декларации, выпущенной в конце минувшего года, квартиры в комплексе предлагались по стоимости от $1850.

Напомним, что первый дом ЖК «Айрон» сдал в эксплуатацию в ноябре 2020-го.

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Теги: Минск
 
 
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Застройщик «Айрон» выпустил изменения в проектную декларацию по ЖК «Левада», которая была опубликована в марте этого года. Нововведения касаются 4-я очереди...
 
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