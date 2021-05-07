Метр от $ 1400. «Айрон» выставил на продажу очередную партию квартир в доме на 12 подъездов

− квартиры, расположенные на 1-6-х этажах, расположенные в 6-8 подъездах (1-комнатные квартиры − 1500 долларов при 100% оплате, 2-комнатные квартиры площадью 55-57 «квадратов» − 1400 долларов при 100% оплате, 2-комнатные квартиры площадью 52-53 «квадрата» − 1450 долларов при 100% оплате);

− квартиры, расположенные на 7-9-х этажах в 6-8 подъездах (1-комнатные квартиры − 1550 долларов при 100% оплате, 2-комнатные квартиры − 1450 долларов при 100% оплате);

Отмечается, что при наличии кладовой стоимость «квадрата» увеличивается на 30 долларов. При рассрочке (30 % в течение 3 банковских дней после регистрации договора, остаток — ежемесячно равными долями по июнь 2022 года) стоимость 1 м2 увеличивается на сумму в белорусских рублях, эквивалентную 30 долларам США.

При привлечении кредита по партнерским программам банков стоимость «квадрата» увеличивается на 50 долларов. Стоимость остается неизменной до окончания строительства.

Напомним, что ЖК «Левада» расположен в Центральном районе Минска, практически на берегу Свислочи, рядом с парком Победы. Ранее на этом земельном участке располагалась птицефабрика им. Крупской.

Застройщиком территории выступает ОДО «Айрон». Тут планируется возвести 199 тысяч квадратных метров жилья и два общественно-деловых центра. Проектом предусмотрены «многоквартирные дома от 4 до 9 этажей.