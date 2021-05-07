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Лукашенко и Эрдоган поговорили по телефону
07.05.2021 18:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко
Во время разговора стороны обсудили двусторонние торгово-экономические отношения, подтвердили планы по достигнутым ранее договоренностям об увеличении двустороннего товарооборота до $ 1,5 млрд и обеспечении баланса в товарообороте.
Лукашенко и Эрдоган договорились проработать вопросы двусторонних отношений с участием послов и других ответственных лиц. В октябре предстоит заседание совместной межправительственной экономической комиссии, прорабатывается вопрос об организации второго инвестиционного форума.
Политики также затронули вопросы международной повестки дня и региональной проблематики, поговорили о борьбе с пандемией в Беларуси и Турции. Лукашенко рассказал о производстве в Беларуси собственной вакцины. Ранее он об этом
Обсуждалось и взаимодействие Беларуси и Турции в сфере телекоммуникаций, в частности возможные перспективы развития сотрудничества с холдингом «Туркселл».
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Во время разговора стороны обсудили двусторонние торгово-экономические отношения, подтвердили планы по достигнутым ранее договоренностям об увеличении...
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