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Лукашенко и Эрдоган поговорили по телефону

07.05.2021 18:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко пообщался по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.


Фото: president.gov.by

Во время разговора стороны обсудили двусторонние торгово-экономические отношения, подтвердили планы по достигнутым ранее договоренностям об увеличении двустороннего товарооборота до $ 1,5 млрд и обеспечении баланса в товарообороте.

Лукашенко и Эрдоган договорились проработать вопросы двусторонних отношений с участием послов и других ответственных лиц. В октябре предстоит заседание совместной межправительственной экономической комиссии, прорабатывается вопрос об организации второго инвестиционного форума.

Политики также затронули вопросы международной повестки дня и региональной проблематики, поговорили о борьбе с пандемией в Беларуси и Турции. Лукашенко рассказал о производстве в Беларуси собственной вакцины. Ранее он об этом заявил журналистам, в Минздраве же рассказали, что собой представляет вакцина.

Обсуждалось и взаимодействие Беларуси и Турции в сфере телекоммуникаций, в частности возможные перспективы развития сотрудничества с холдингом «Туркселл».
Эрдоган поздравил Лукашенко и белорусский народ с наступающим праздником — Днем Победы, Лукашенко Эрдогана и мусульман этой страны — со священным месяцем Рамадан.

 
 
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Во время разговора стороны обсудили двусторонние торгово-экономические отношения, подтвердили планы по достигнутым ранее договоренностям об увеличении...
 
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