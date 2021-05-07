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Как белорусские сигареты оказываются в опломбированных вагонах с удобрениями? Попытались найти ответ
07.05.2021 20:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Литовские и польские таможенники периодически обнаруживают упаковки с белорусскими сигаретами в вагонах с удобрениями «Беларуськалия» и «Гродно Азота». Как табачные изделия могут там оказаться? Могли ли производители удобрений не знать о контрабандных партиях? Что думает по поводу этих случаев Белорусская железная дорога? Мы попытались выяснить ответы на эти вопросы.
30 апреля Таможенная служба Литвы
Сегодня польские пограничники сообщили, что при проверке грузового поезда из Беларуси в трех контейнерах вместо минеральных удобрений и топливно-нагревательных элементов, заявленных в декларации,
И это только факты последнего времени. Возникает вопрос, как сигареты могут попадать с вагоны с удобрениями, если они опломбировываются при отгрузке продукции на «Беларуськалии» и «Гродно Азоте»?
— Состав формируется на заводе. После загрузки вагоны опломбировываются и едут к заказчику, — говорит источник, знакомый с процессом поставок удобрений на «Гродно Азоте». — Чтобы сигареты попали в вагон, по идее на территорию завода, через проверку на КПП, должна въехать фура с сигаретами [от соседней фабрики]. Кроме того, когда идет взвешивание, то людям будет понятно, что там не удобрения.
То есть как минимум в двух местах сотрудники предприятия должны быть в курсе дела. При этом всем остальным следует закрыть глаза на происходящее.
На «Гродно Азоте» опровергли наличие контрабандных схем.
Стоит отметить, осенью прошлого года на территории «Гродно Азота» в одном из «зеленых» вагонов с удобрениями, следовавших в Литву, нашли около 45 тысяч пачек сигарет белорусского производства на сумму более 51 тысяч рублей,
Опломбированные вагоны «Беларуськалия» с сигаретами также периодически попадаются на литовской таможне.
Как выясняется, существует иная схема загрузки вагонов контрабандными сигаретами.
— Загрузить вагоны сигаретами можно где угодно, на любой сортировочной станции, на любой ночной остановке. В белкалиевских хопперах на редкость удобные и широкие люки, — рассказывает информированный источник.
В 2017 году крупную партию гродненских сигарет нашли в вагонах «Беларуськалия», которые прибыли для разгрузки в терминал БКТ в порту Клайпеды. («Беларуськалию» в БКТ принадлежит 30 процентов акций, остальные 70 процентов — у литовского бизнесмена Игоря Удовицкого). Гендиректор терминала Видмантас Дамбраускас уверял, что если бы сигареты находились под удобрениями, то было бы ясно, что их размещают на фабрике в Солигорске. А так они наверху.
— Раньше пломбы вешали на простой провод в вагонах. После того, как несколько раз поймали контрабандистов, «Беларуськалий» стал опечатывать вагоны с помощью проволоки толщиной 10 миллиметров, —
Однако более толстая проволока не остановила контрабандистов.
— Белорусы говорят, что пломбы [на вагонах, которые прибывают в Литву с сигаретами] поддельные. Да, вагоны выезжают с завода, но, бывает, стоят на станциях по полдня. На некоторых из таких станций темно, нет охраны, поэтому контрабандисты пользуются им. Мы не можем с этим бороться, — сказал глава БКТ.
Белорусская калийная компания является трейдером «Беларуськалия». Но в компании не в курсе, каким образом сигареты попадают в хопперы с удобрениями.
— Мы не располагаем информацией о том, как и где это может происходить по пути следования вагонов. Полагаем, что вопросами контрабанды должны заниматься соответствующие компетентные органы, — сказали TUT.BY в пресс-службе БКК.
Справедливости ради стоит сказать, что вагоны, в которых переводятся калийные удобрения, принадлежат не трейдеру, а «Беларуськалию». Парк собственных вагонов насчитывает около 4000 единиц. Более того, у «Белкалия» имеется целое управлении железнодорожных перевозок, которое регулирует процесс погрузки.
«На каждой точке погрузки имеются железнодорожные весы, позволяющие точно дозировать количество продукции необходимое для загрузки в ж/д вагон в соответствии с тарой вагона с целью избегания перегруза, что может повлиять на безопасность движения, а также недогруза вагона, которое влечет за собой невыполнение договорных обязательств перед покупателями», говорится на
Получить комментарий в управлении железнодорожных перевозок ОАО «Беларуськалий» не удалось.
Перевозчиком грузов является Белoрусская железная дорога (БелЖД). Контрабандные находки у этого госоператора находили не только в вагонах с удобрениями, но и с углем, щепой и прочими грузами.
— Досмотреть весь состав под 100 вагонов собственными силами им довольно проблематично. Обычно смотрят на целостность пломб. А бывает времени не хватает даже на это, — говорят источники.
В пресс-службе БелЖД отказались от комментариев и посоветовали обратиться с запросом в правоохранительные органы. Получить комментарий в силовых структурах не удалось. Как только мы его получим, то опубликуем.
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Как белорусские сигареты оказываются в опломбированных вагонах с удобрениями? Попытались найти ответ
Литовские и польские таможенники периодически обнаруживают упаковки с белорусскими сигаретами в вагонах с удобрениями «Беларуськалия» и «Гродно Азота». Как...
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