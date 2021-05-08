Бабарико, Тихановская и Цепкало о том, как для них началась избирательная кампания в прошлом году

Источник материала: Tut.by

Год назад, 8 мая, в Беларуси стартовала избирательная кампания — именно в этот день депутаты проголосовали, чтобы выборы прошли 9 августа. После этого события стали разворачиваться довольно стремительно, и год спустя участники президентской гонки находятся далеко от своих стартовых точек.

TUT.BY спросил у основных оппонентов власти на прошлых выборах, как они приняли решение баллотироваться в президенты и чему их научил этот год.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Светлана Тихановская

— Я на самом деле даже не помню, что это было 8 мая. Мой отсчет избирательной кампании начался с 29 мая, когда Сергея забрали, задержали. Вот тогда я почувствовала себя участником всего этого действа.

Куда меня привело это решение? Оно привело к большим переменам в моей жизни и в жизни белорусов и всей страны. Часто слышу вопрос: «Жалеешь ли ты о том, что ты так сделала? Ты бы поступила иначе, если бы был второй шанс?» На самом деле, хорошо, что у истории нет сослагательного наклонения, потому что, с одной стороны, это такое невероятное чувство, что ты видишь, как изменился белорусский народ, что ты участник великого исторического процесса, скажем так. Но, конечно, нельзя исключать из внимания тот уровень репрессий и насилия, который мы увидели от режима. Это многим открыло глаза, но все равно с этим тяжело смириться, как мы за столько лет не смогли разобраться, что такое режим и как он может поступать по отношению к белорусам.

Чему меня научил этот год? Я всегда старалась быть максимально честной и открытой. Я научилась отвечать дипломатично на вопросы, на которые бы я ответила совершенно по-другому, не имея того статуса, который у меня сейчас, когда сердце разрывается от боли, от каких-то страшных ощущений, но тебе нужно описать всю эту бурю эмоций, которая внутри тебя, дипломатически сухим языком, чтобы никого не обидеть.

И раньше я всегда знала, что я — за мужем, за его широкими сильными плечами. А сейчас мне приходится принимать тяжелые решения, нести такую большую ответственность. Я научилась справляться с этим, хотя это очень и очень тяжело.



Виктор Бабарико

— Жалею ли я о решении 12 мая 2020 года? Во-первых, понятие «жалею» мне очень не нравится. Жалеть о прошлом — значит, жить в прошлом и мечтать вернуться туда. Я живу в настоящем и формирую будущее, о котором я мечтаю. Поэтому я бы переформулировал по-другому: если бы я знал последствия решения, которые я знаю сейчас, принял бы я это решение или нет? Исходя из этого я готов проанализировать минусы и плюсы решения.

Минусы очевидны. Я лишился свободы и всего своего материального благополучия. Мой сын, почти все мои друзья и близкие люди попали за решетку, прошли через задержание, и против многих остались уголовные дела. И третье: кажется, что страна погрузилась в еще больший хаос, мир лжи, насилия и ненависти, чем до мая. И выхода не очень отчетливо видно.

Но в то же самое время есть огромнейшие плюсы, как мне кажется. Во-первых, все мои потери — из области материального мира. А приобрел я такое невероятное количество людей, талантливых и достойных, что с ними можно сделать намного больше, чем сделал я до этого. Соответственно, можно предположить, что будущее меня ожидает намного лучшее, чем было. Второе: можно лишиться физической свободы, но нельзя лишить внутренней свободы человека. Я это очень сильно прочувствовал. Могу точно сказать, что внутренней свободы меня не лишили, а человек свободен лишь тогда, когда он ощущает себя свободным. И убедили в ценности морально-этических принципов.

Если говорить про потери, я больше всего боялся подвергнуть близких мне людей каким-то испытаниям и берег их от этого. То, что произошло, показало, что люди практически все выдержали эти испытания, не сломались, а значит, эти люди останутся со мной навсегда. Пройти через это дорогого стоит. Основной целью майского решения была не власть как таковая, а возможность изменить страну, попытаться сделать ее частью цивилизованного мира и жить в стране, которой будешь гордиться. Но ведь это получилось. Страна изменилась. Мы перестали быть страной «выученной беспомощности». У нас появился огромный шанс на изменение. С моей точки зрения плюсы точно перевесили минусы.

Чему меня научил этот год?

Научил принимать пищу любого вида: начиная от супа и заканчивая макаронами — держа тарелку навесу и используя только одну ложку. Научился в течение только одного часа прогулки на свежем воздухе в любую погоду сделать такой комплекс упражнений, чтобы компенсировать возможность целого дня свежего воздуха, который был у меня на воле. Научился, находясь в ограниченном пространстве со случайно — или специально, но не мной — выбранными людьми, обеспечить взаимопомощь для каждого и саморазвитие для себя, несмотря на морально-психологическое давление единственного источника информации — белорусского БТ.

А если серьезно, то последний год учит меня быть другим и менять свой взгляд на мир. Я всегда полагался на свои знания и умения, надеялся на помощь и поддержку только семьи и друзей. Сейчас, сильно ограниченный во всех этих возможностях, я неожиданно осознал, как важно верить, полагаться на поддержку и смотреть на мир глазами огромного количества близких тебе по духу людей: своих адвокатов, которые обеспечивают мне защиту в ситуации пост-права, рискуя своей карьерой и профессией; членов команды, которые остались в штабе и продолжают творить чудеса по продвижению наших принципов невзирая на трудности и риски; членов инициативной группы и всех тех, кто продолжает быть «Вместе»; людей, уехавших из Беларуси не по своей воле, но оставшихся верными желанию сделать нашу страну европейской державой и занять достойное место в кругу друзей со всего мира; «сидельцев», которые подают пример силы воли и стойкости духа; тех, кто приходят в залы заседаний суда, чтобы поддержать часто незнакомых людей, либо пишут письма, не всегда будучи уверенными, что они дойдут до адресата; белорусов, которые продолжают верить в победу добра и правды и быть просто честными перед самими собой и своими детьми, не совершая подлости и не выполняя безнравственных и незаконных распоряжений. Я учусь быть достойным новой свободной Беларуси и невероятных белорусов.



Валерий Цепкало

— Я вообще ни о чем не жалею, потому что если уже человек вступил на этот путь, то это стало его частью. Я решение принимал осмысленно, понимаю, чем поступился — очень многим, на самом деле. Понимал все риски, а они были очень велики, я мог информации и не получить. Риск был — свобода, а может быть даже и жизнь, исходя из того, что произошло с моими знакомыми, с которыми мы когда-то были вместе — с Гончаром, с Захаренко. Это не было спонтанным решением, это результат длительных размышлений и изучения опыта экономического развития, огромного количества международных контактов, которые у меня есть, и политических, но в основном в деловой среде, и опыта привлечения инвестиций и так далее. Конечно, все это хотелось реализовать на благо Беларуси, чтобы большинство населения нашей страны могло почувствовать выгоду от экономического роста.

Как изменилась моя жизнь за этот год? Мы же на самом деле довольно многим пожертвовали. В том числе — благосостоянием. Сейчас я не говорю про статус, но Вероника имела хорошую работу в американской компании, у меня тоже была довольно спокойная жизнь международного консультанта. Занимался я любимым делом, у меня был проект всемирной биографической энциклопедии, я там привлек инвестиции, это все было очень интересно. Но сейчас мы поменяли — жена считала — с десяток разных квартир, несколько стран. Конечно, это совершенно новый опыт, мы никогда не планировали жить где-то в другом месте, но так жизнь сложилась. Но я думаю, что вернемся домой. Я почему-то в этом абсолютно убежден — это неизбежность исторического процесса.

Невозможно уже вернуть ситуацию монополии средств массовой информации, как в 2010 году. Сейчас эти кадры стали достоянием широкой общественности, когда даже бабушкам и дедушкам показывают факты насилия, убийств людей, по которым не открываются никакие уголовные дела. Я думаю, что если у кого-то и была симпатия или иллюзии, то теперь тому, что говорит эта власть, никто не верит.