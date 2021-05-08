Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 мая 2021 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья увеличился на 0.9% и составил 1242 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.7% и равна на данный момент 1303 $/м2. Таким образом уровень цен на первичном рынке в настоящее время превышает уровень цен на «вторичке» на 61 $. Средняя цена квартир в столице без учета влияния новостроек на начало мая составила 1329 $/м2 — без изменений за неделю.

Пройдите тест : Хорошо ли вы знаете героев войны, в честь которых названы улицы Минска?

Строительство

Половина всех «долгостроев» столицы находится в «Минск-Мире» .

На пересечении Дзержинского и Щорса в Минске появится еще один жилой комплекс .

«Айрон» выставил на продажу очередную партию квартир в ЖК «Левада».

А в ЖК «Соколиный край» застройщик серьезно снизил стоимость всех квартир.

В Новой Боровой начали строить дома с лаунж-крышами.

Два дома для «очередников» строят в «восьмой» Лошице.

Квартиры в доме для нуждающихся на Притыцкого предложили «неочередникам» .

Земля

Результаты аукциона по продаже земельных наделов в садовых товариществах: участникам было предложено 30 лотов, торги прошли по 4 из них. Вот вам, кстати, алгоритм действий, полезные ссылки и советы эксперта , как выбрать участок.

На аукцион выставили участок под кафе рядом с трассой в Беловежскую пущу.

Деньги

Банки пересмотрели проценты за кредиты на недвижимость. А в это время Александр Лукашенко подписал указ , которым запретил продажу жилья через облигации.

Туризм и отдых