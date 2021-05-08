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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 мая 2021 года)
08.05.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
Строительство
Половина всех «долгостроев» столицы
На пересечении Дзержинского и Щорса в Минске
«Айрон»
А в ЖК «Соколиный край» застройщик
В Новой Боровой
Два дома для «очередников»
Квартиры в доме для нуждающихся на Притыцкого
Земля
На аукцион
Деньги
Банки
Туризм и отдых
15 рублей за экскурсию по разным векам и от 170 — за ночевку:
Законодательство
На обсуждение
Регионы
В некоторых регионах цены на квартиры стали расти. Про итоги I квартала 2021 года на рынке недвижимости можно
Гомельский УКС
Экспериментальные панельные коттеджи в Жабинке
Коммерческая недвижимость
Компания "Белреконструкция"
Торговый дом «На Немиге»
На аукцион
Недостроенный «Газпром Центр» на месте автовокзала «Московский»
Владелец барбершопа
Кафе GastrOli около парка Челюскинцев
Жилье и инфраструктура
Нашли
Один из выходов со станции метро «Октябрьская»
Первая умная больница
В лесном массиве минского Уручья
Новая дорога, школа и площадка для воркаута
Крытые теннисные корты на ул. Жудро
Дизайн и ремонт
Мечта многих новоселов — чтобы кто-то взял у них ключи от бетонного пространства их новостройки, показал картинку идеальной квартиры, создал эргономичную и комфортную среду, как на той картинке, и отдал ключи для заселения. И все это по цене, которую в принципе готовы были потратить на ремонт. О ценах на дизайнерский ремонт «под ключ» и трендах
ЖКХ
В Минске завершается отопительный сезон. С 12 мая
С 1 июня белорусов
«Минскводоканал»
Экологичный сбор отходов помогает лечить детей.
Офтоп
В Минске горела новостройка. Комментарии застройщика и МЧС
Редакция Realt.by
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Отмена жилищных облигаций, рост ставок по кредитам на недвижимость и очень нестандартные офисы в промзоне Минска. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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