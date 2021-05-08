ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 мая 2021 года)

08.05.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья увеличился на 0.9% и составил 1242 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.7% и равна на данный момент 1303 $/м2. Таким образом уровень цен на первичном рынке в настоящее время превышает уровень цен на «вторичке» на 61 $. Средняя цена квартир в столице без учета влияния новостроек на начало мая составила 1329 $/м2 — без изменений за неделю.

Пройдите тест: Хорошо ли вы знаете героев войны, в честь которых названы улицы Минска?

Строительство

Половина всех «долгостроев» столицы находится в «Минск-Мире».

На пересечении Дзержинского и Щорса в Минске появится еще один жилой комплекс.

«Айрон» выставил на продажу очередную партию квартир в ЖК «Левада».

А в ЖК «Соколиный край» застройщик серьезно снизил стоимость всех квартир.

В Новой Боровой начали строить дома с лаунж-крышами.

Два дома для «очередников» строят в «восьмой» Лошице.

Квартиры в доме для нуждающихся на Притыцкого предложили «неочередникам».

Земля

Результаты аукциона по продаже земельных наделов в садовых товариществах: участникам было предложено 30 лотов, торги прошли по 4 из них. Вот вам, кстати, алгоритм действий, полезные ссылки и советы эксперта, как выбрать участок.

На аукцион выставили участок под кафе рядом с трассой в Беловежскую пущу.

Деньги

Банки пересмотрели проценты за кредиты на недвижимость. А в это время Александр Лукашенко подписал указ, которым запретил продажу жилья через облигации.

Туризм и отдых

15 рублей за экскурсию по разным векам и от 170 — за ночевку: посмотрите, как можно отдохнуть в Парке истории «Великое княжество Сула» под Минском.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 мая 2021 года)

Законодательство

На обсуждение вынесли проект постановления «О совместном домовладении».

Регионы

В некоторых регионах цены на квартиры стали расти. Про итоги I квартала 2021 года на рынке недвижимости можно почитать тут.

Гомельский УКС строит дома с «квадратом» для «неочередников» по 1400 рублей.

Экспериментальные панельные коттеджи в Жабинке выставили на аукцион за $64 тысячи со старта.

Посмотрите, как выглядит коттеджный поселок в Бресте с ценами от $109 тысяч за таунхаус.

Коммерческая недвижимость

Компания "Белреконструкция" создала из бывшего завода в Минске стильные офисы с производством и складами.

Торговый дом «На Немиге» снова работает, но теперь там другой собственник.

На аукцион выставили три больших коммерческих помещения в жилых домах Минска.

Недостроенный «Газпром Центр» на месте автовокзала «Московский» снова законсервируют.

Владелец барбершопа рассказал, как искал помещение и сколько теперь зарабатывает.

Кафе GastrOli около парка Челюскинцев выставили на продажу. Готовый бизнес можно купить за 40 тысяч долларов.

Жилье и инфраструктура

Нашли самые дешевые «однушки» Минска: есть даже за 33 тысячи долларов. А еще в Минске продается «опасная» однокомнатная квартира в ирландском стиле.

Один из выходов со станции метро «Октябрьская» будет закрыт 20 дней.

Первая умная больница откроется в Минском НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии в конце года.

В лесном массиве минского Уручья появится зона отдыха.

Новая дорога, школа и площадка для воркаута скоро появятся в районе улицы Горецкого в Минске.

Крытые теннисные корты на ул. Жудро планируется достроить в следующем году.

Дизайн и ремонт

Мечта многих новоселов — чтобы кто-то взял у них ключи от бетонного пространства их новостройки, показал картинку идеальной квартиры, создал эргономичную и комфортную среду, как на той картинке, и отдал ключи для заселения. И все это по цене, которую в принципе готовы были потратить на ремонт. О ценах на дизайнерский ремонт «под ключ» и трендах мы поговорили с дизайнером интерьера Екатериной Трухановой.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 мая 2021 года)

ЖКХ

В Минске завершается отопительный сезон. С 12 мая начнут отключать отопление у всех категорий потребителей.

С 1 июня белорусов ожидают изменения по некоторым ЖКУ.

«Минскводоканал» решил провести опрос горожан о своей работе.

Экологичный сбор отходов помогает лечить детей. Вот как пластиковые крышечки превращаются в деньги для благотворительности.

Офтоп

В Минске горела новостройка. Комментарии застройщика и МЧС здесь.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отмена жилищных облигаций, рост ставок по кредитам на недвижимость и очень нестандартные офисы в промзоне Минска. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Поехал в Гаагу, его задушили в камере». Лукашенко вспомнил судьбу Милошевича, Каддафи, Хусейна и Чавеса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by