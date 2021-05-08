Властям в апреле удалось пополнить резервы валютой. Белорусы отвернулись от доллара?

Источник материала: Tut.by

В апреле интерес белорусов к покупке валюты вырос, но ситуацию исправили предприятия, резко увеличившие продажу валютной выручки. Это позволило даже пополнить худеющие резервы. Но население с учетом безналичных операций стабильно покупает больше, чем продает. Об этом сообщает Нацбанк .



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Покупка наличной валюты гражданами в апреле выросла на 4,3% — до 569,2 млн долларов, продажа снизилась на 3% — до 625,5 млн долларов. Чистая продажа составила 56,3 млн долларов, а с начала года продано на 249 млн долларов наличными больше, чем куплено.

Напомним, сорок девять месяцев, до марта 2020 года, население Беларуси было чистым продавцом наличной валюты. В марте и августе 2020-го был резкий всплеск объемов покупки, прошлый год граждане закончили чистыми покупателями: впервые с 2013 года покупка налички превысила продажу на 147,5 млн долларов.

За 2019 год чистая продажа наличной валюты составила 1,418 млрд долларов, за 2018 год белорусы сдали 1,738 млрд долларов чистыми, за 2017-й чистая продажа составила 2,2 млрд долларов, в 2016 году — 2,4 млрд долларов.

С учетом безналичных операций население стабильно остается чистым покупателем валюты. В апреле покупка безналичной валюты превысила продажу на 179,6 млн долларов, с начала года чистая покупка безналичной валюты составила 597,9 млн долларов. По итогам прошлого года безналичная покупка валюты населением превысила продажу на 1,822 млрд долларов.

Субъекты хозяйствования в январе–апреле были чистыми продавцами валюты (215,3 млн долларов), причем ситуация изменилась именно в апреле. За месяц продажа превысила покупку на 411,8 млн долларов. Эксперты уточняют, что апрель — месяц уплаты квартальных налогов, что могло способствовать росту продажи валюты субъектами хозяйствования.

Напомним, Нацбанк по итогам 2020 года констатировал заметное снижение золотовалютных резервов — на 1,9 млрд долларов, в том числе — из-за высокого спроса на валюту. Снижение продолжа лось и в начале года, но в апреле ЗВР удалось пополнить .