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Лукашенко подписал декрет о переходе власти в случае его гибели
09.05.2021 09:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко подписал декрет от 9 мая 2021 года № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя». Он предусматривает переход власти в случае его гибели. Об этом
В сообщении о документе говорится, что в случае гибели первого лица вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.
При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом Безопасности определяется перечень мер по их обеспечению.
Решения Совета Безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.
Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет Безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении.
Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны.
Декрет вступает в силу с момента его подписания.
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Он предусматривает переход власти в случае его гибели.
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