Лукашенко: современные неоколониалисты вновь пытаются одеть молодежь в коричневую униформу

Источник материала: Tut.by

«Мечтая о глобальном господстве, современные неоколониалисты умышленно сеют национальную рознь, плодят кровавые конфликты на планете и вновь пытаются одеть молодежь в коричневую униформу». Об этом заявил Александр Лукашенко во время церемонии торжественного возложения цветов и венков к монументу Победы. Прямую трансляцию события вел телеканал «Беларусь 1».



Изображение: Беларусь 1

Лукашенко вместе с сыновьями в торжественной обстановке возложил венок на площади Победы в Минске. После он произнес небольшую речь: поздравил ветеранов, порассуждал о международной обстановке и пообещал белорусам ясное небо и солнце.

«Чем дальше уходят в историю героические и трагические события Великой Отечественной войны, тем величественнее и грандиознее встает перед нами жертвенный подвиг наших дедов и прадедов — тех, кто спас человечество от порабощения и истребления», — сказал Лукашенко.



Изображение: Беларусь 1



Изображение: Беларусь 1



Изображение: Беларусь 1

По словам Лукашенко, «последователи оккупантов и их приспешников» сейчас упрекают его и сторонников в милитаризме и прославлении войны.

«Подоплека их очевидна. Мечтая о глобальном господстве, современные неоколониалисты умышленно сеют национальную рознь, плодят кровавые конфликты на планете и вновь пытаются одеть молодежь в коричневую униформу. Делают все, чтобы мы забыли подвиг наших дедов и страшную правду о войне. Именно поэтому нам навязывают флаги и гимны, опороченные сотрудничеством с гитлеровскими убийцами вместо символов великой Победы, мира и созидания», — сказал Лукашенко.



Сыновья Александра Лукашенко — Виктор, Дмитрий и Николай. Изображение: Беларусь 1

Александр Лукашенко пообещать поднимать на самом высоком уровне тему трагедии белорусского народа, «чтобы они помнили и не забывали».

«Пусть наследники нацистов даже не мечтают, что когда уйдут последние свидетели геноцида с ними уйдет и историческая правда», — сказал он.

Лукашенко считает, что для сохранения Беларусь необходимо «самое простое — быть рядом, сплотиться». Также он обратился к тем, кто «насторожился в связи с последними событиями».

«Даже не думайте и не беспокойтесь за будущее своих внуков и детей. Мы сделаем все для того, чтобы над нашей землей сияло вот такое солнце, как сегодня, и было голубое небо», — пообещал Александр Лукашенко.