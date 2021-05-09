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Глава КГБ: Беларусь направила в США, Литву и Украину запросы на экстрадицию по «делу о госперевороте»
09.05.2021 13:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из КГБ Беларуси направили запросы в Соединенные Штаты, Литву и Украину на экстрадицию подозреваемых по делу о попытке государственного переворота. Об этом
О чьей именно экстрадиции просит КГБ Беларуси, Тертель не сообщил. Также он не сказал, сколько этих людей. По его словам, в запросах «указаны все подробности, указано все, что необходимо выяснить на территории этих государств исчерпывающе».
«Мы ждем от наших американских партнеров соответствующие ответы. Надеемся, что они будут. Кроме того, запросили экстрадицию данных лиц на свою территорию для того, чтобы дать им правовую оценку в соответствии с нашим законодательством», — уточнил Иван Тертель.
«Если ответов нет, или принимается решение не экстрадировать (данных лиц), то это тоже определенная информация, которую следует учитывать и на определенные размышления она наводит», — добавил глава КГБ.
В дальнейшем он пообещал действовать более жестко, если «будут такие поползновения». В пример он привел спецслужбы США и Израиля.
«Мы предупреждаем, если будут такие поползновения, а мы знаем, что это (расследование — Sputnik) отдельных лиц не остановило, мы будем действовать еще более жестко. И если потребуется, то в такой же практике, как действуют другие спецслужбы, в том числе, США, Израиль и другие страны. Кровопролития мы не допустим. Если все же на нашей территории прольется кровь, мы будем действовать корректно согласно складывающейся практике спецслужб по всему миру», — резюмировал глава КГБ.
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Глава КГБ: Беларусь направила в США, Литву и Украину запросы на экстрадицию по «делу о госперевороте»
В дальнейшем он пообещал действовать более жестко, если «будут такие поползновения». В пример он привел спецслужбы США и Израиля.
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