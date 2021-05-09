Глава КГБ: Беларусь направила в США, Литву и Украину запросы на экстрадицию по «делу о госперевороте»

Источник материала: Tut.by

Из КГБ Беларуси направили запросы в Соединенные Штаты, Литву и Украину на экстрадицию подозреваемых по делу о попытке государственного переворота. Об этом сообщил изданию Sputnik глава КГБ Иван Тертель.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

О чьей именно экстрадиции просит КГБ Беларуси, Тертель не сообщил. Также он не сказал, сколько этих людей. По его словам, в запросах «указаны все подробности, указано все, что необходимо выяснить на территории этих государств исчерпывающе».

«Мы ждем от наших американских партнеров соответствующие ответы. Надеемся, что они будут. Кроме того, запросили экстрадицию данных лиц на свою территорию для того, чтобы дать им правовую оценку в соответствии с нашим законодательством», — уточнил Иван Тертель.

«Если ответов нет, или принимается решение не экстрадировать (данных лиц), то это тоже определенная информация, которую следует учитывать и на определенные размышления она наводит», — добавил глава КГБ.

В дальнейшем он пообещал действовать более жестко, если «будут такие поползновения». В пример он привел спецслужбы США и Израиля.

«Мы предупреждаем, если будут такие поползновения, а мы знаем, что это (расследование — Sputnik) отдельных лиц не остановило, мы будем действовать еще более жестко. И если потребуется, то в такой же практике, как действуют другие спецслужбы, в том числе, США, Израиль и другие страны. Кровопролития мы не допустим. Если все же на нашей территории прольется кровь, мы будем действовать корректно согласно складывающейся практике спецслужб по всему миру», — резюмировал глава КГБ.

«Дело о госперевороте»

Александр Лукашенко 17 апреля 2021 года заявил , что политолог Александр Федута, оппозиционный политик Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей.

Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. В Госдепартаменте заявили , что утверждение, что за всем этим стоит правительство США, является абсолютно ложным.

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль». ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зенковича в Москве. По информации ФСБ, они прибыли в город после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси». При этом, как утверждает ФСБ, насильственная смена власти в Беларуси планировалась на 9 мая.

В отношении задержанных фигурантов «дела о госперевороте» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем) УК Беларуси. Им грозит наказание от 8 до 12 лет лишения свободы. КГБ предъявил девяти лицам обвинение «в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти». Среди обвиняемых Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар. Первые четверо содержатся в следственном изоляторе КГБ, остальные арестованы заочно.

28 апреля на телеканале ОНТ показали двухсерийный фильм о подробностях этого дела.