ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Флот "Белавиа" пополнился третьим Embraer 195-E2

09.05.2021 15:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мая – Sputnik. Флот "Белавиа" пополнился третьим Embraer 195-E2, лайнер стал 15-м воздушным судном бразильского производства. Это половина всего авиапарка компании, сообщили в пресс-службе отечественного авиаперевозчика.

Embraer 195-E2 оснащен новыми двигателями со сверхвысокой степенью двухконтурности, полностью новым крылом, системой дистанционного управления fly-by-wire и новым шасси. По сравнению с первым поколением, 75 % систем этого лайнера являются новыми.

Кроме того, самолет на четверть снижает расход топлива, на треть – выбросы азота, наполовину – углекислого газа. Это самый тихий образец в своем классе.

Воздушное судно может взлетать с максимальной массой 62 тыс. кг и подниматься на высоту 12497 м, развивая скорость до 870 км/ч.

Сейчас флот Белавиа насчитывает 30 самолетов: один Boeing 737-8, девять Boeing 737-800, два Boeing 737-500, три Boeing 737-300, пять Embraer 175, семь Embraer 195 и три Embraer 195-E2.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый самолет рассчитан на перевозку 125 человек, а максимальная дальность полета составляет почти 5 тыс. км.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Глава КГБ: Беларусь направила в США, Литву и Украину запросы на экстрадицию по «делу о госперевороте»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by