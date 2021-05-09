Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мая – Sputnik. Флот "Белавиа" пополнился третьим Embraer 195-E2, лайнер стал 15-м воздушным судном бразильского производства. Это половина всего авиапарка компании, сообщили в пресс-службе отечественного авиаперевозчика.

Embraer 195-E2 оснащен новыми двигателями со сверхвысокой степенью двухконтурности, полностью новым крылом, системой дистанционного управления fly-by-wire и новым шасси. По сравнению с первым поколением, 75 % систем этого лайнера являются новыми.

Кроме того, самолет на четверть снижает расход топлива, на треть – выбросы азота, наполовину – углекислого газа. Это самый тихий образец в своем классе.

Воздушное судно может взлетать с максимальной массой 62 тыс. кг и подниматься на высоту 12497 м, развивая скорость до 870 км/ч.

Сейчас флот Белавиа насчитывает 30 самолетов: один Boeing 737-8, девять Boeing 737-800, два Boeing 737-500, три Boeing 737-300, пять Embraer 175, семь Embraer 195 и три Embraer 195-E2.

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