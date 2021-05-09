Кочанова о декрете на случай гибели Лукашенко: Никто здесь сегодня не держится дрожащими руками за власть

Источник материала: Tut.by

Председатель Совета Республики, бывшая глава Администрации президента Наталья Кочанова в эфире телеканала «Беларусь 1» пояснила причину подписания 9 мая декрета № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Мир, спокойствие, гарантии — это все то, что было обеспечено в нашей стране всегда. Собственно говоря, и сегодня мы делаем все. Но появились силы, которые хотят вмешаться в нашу жизнь, в жизнь нашей страны, в жизнь нашего народа. И поэтому, наверное, очевидно, этот декрет, дай бог чтобы он, конечно, не пришлось его реализовывать, наверное, это надо было принимать для того, чтобы показать, что никто здесь сегодня, как президент говорит, не держится дрожащими руками за власть. Мы хотим сделать все, чтобы в стране был мир и спокойствие, чтоб наши люди никогда не испытали тех ужасов, которые они испытали много лет назад», — сказала Кочанова.

По сообщению пресс-службы Лукашенко, декрет предусматривает, что «в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр». На территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по его обеспечению.

Решения Совбеза «обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению». «Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет безопасности с участием губернаторов (председатели облисполкомов. — БелаПАН.) примет решение об их проведении», — говорится в сообщении.

Декрет «направлен на сохранение независимости и суверенитета страны» и «вступает в силу с момента его подписания».

Согласно ст. 89 Конституции «в случае вакансии должности президента или невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям, предусмотренным Конституцией, его полномочия до принесения присяги вновь избранным президентом переходят к премьер-министру».