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Лукашенко: «Давайте прекратим это не нужное никому противостояние»

09.05.2021 19:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко принял участие в торжественном ритуале чествования государственных флага и герба. Выступая с речью, он предложил прекратить «не нужное никому противостояние» и оценить возможность «жить на этом клочке земли и растить своих детей». Об этом сообщает его пресс-служба.


Фото: president.gov.by

Лукашенко назвал красно-зеленый госфлаг наследником Знамени Победы и вспомнил о ветеранах.

«Они помнят „барацьбітоў“ за народную свободу с бчб-повязками на рукавах, которые мало чем отличались от фашистских карателей, а порой превосходили их по жестокости».

«И мы, белорусы, никогда не примем цвет предательства своей Родины, цвет пособничества убийцам и палачам белорусского народа. Именно народ определил, какими у нас будут наши главные символы».


Фото: president.gov.by

Фото: president.gov.by

Фото: president.gov.by

Также Лукашенко предложил «прекратить это не нужное никому противостояние».

«Мы все время жили в спокойной и мирной Беларуси, и только в последнее время нас, белорусов, попытались столкнуть лоб в лоб. Сегодня я могу сказать: мы разобрались, где правда, а где ложь. Давайте прекратим это не нужное никому противостояние. Давайте четко усвоим, что впервые за тысячелетия нам выпало счастье жить на этом клочке земли и растить своих детей, — сказал Александр Лукашенко. — Давайте наконец поймем, что другой земли у нас не будет и никто нам ее не подарит».

Александр Лукашенко упомянул оппонентов, «кого сегодня нет» на мероприятии.

«Мы — белорусы, все те, кто сегодня здесь стоит и приветствует эти символы, и те, кого сегодня нет, которые имеют иную точку зрения. Мы должны наконец понять и осознать: мы белорусы и это наша земля. Мы никому не должны ее отдать и подарить. И пусть наши символы будут залогом этого единства и согласия».

 
 
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Александр Лукашенко принял участие в торжественном ритуале чествования государственных флага и герба. Выступая с речью, он предложил прекратить «не нужное никому...
 
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