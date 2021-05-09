Путин и Лукашенко поговорили по телефону. Что обсуждали?

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко и Владимир Путин созвонились и поговорили по телефону. Они обменялись поздравлениями с 9 Мая, а также обсудили несколько вопросов — в том числе возможную встречу в будущем.



Фото: kremlin.ru

Так разговор описал телеграм-канал «Пул Первого»

обсудили график совместных мероприятий;

обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ (в развитие визита и переговоров с Рахмоном);

коснулись ситуации в Украине, а также стремления Украины в НАТО;

обменялись мнениями по внутренней ситуации в Беларуси и России;

договорились в ближайшее время встретиться и обсудить все проблемные вопросы лично.

Так темы общения описала пресс-служба Кремля: «Затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и подтверждён обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества. Лидеры будут находиться в постоянном личном контакте».