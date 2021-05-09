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Путин и Лукашенко поговорили по телефону. Что обсуждали?
10.05.2021 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко и Владимир Путин созвонились и поговорили по телефону. Они обменялись поздравлениями с 9 Мая, а также обсудили несколько вопросов — в том числе возможную встречу в будущем.
Так разговор
Так темы общения
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Они обменялись поздравлениями с 9 Мая, а также обсудили несколько вопросов - в том числе возможную встречу в будущем.
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