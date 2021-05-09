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Путин и Лукашенко поговорили по телефону. Что обсуждали?

10.05.2021 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко и Владимир Путин созвонились и поговорили по телефону. Они обменялись поздравлениями с 9 Мая, а также обсудили несколько вопросов — в том числе возможную встречу в будущем.


Фото: kremlin.ru

Так разговор описал телеграм-канал «Пул Первого»

  • обсудили график совместных мероприятий;
  • обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ (в развитие визита и переговоров с Рахмоном);
  • коснулись ситуации в Украине, а также стремления Украины в НАТО;
  • обменялись мнениями по внутренней ситуации в Беларуси и России;
  • договорились в ближайшее время встретиться и обсудить все проблемные вопросы лично.

Так темы общения описала пресс-служба Кремля: «Затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и подтверждён обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества. Лидеры будут находиться в постоянном личном контакте».

 
 
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Они обменялись поздравлениями с 9 Мая, а также обсудили несколько вопросов - в том числе возможную встречу в будущем.
 
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