Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 мая 2021 года

Источник материала: realt.by

Средняя цена квадратного метра без учета влияния "первички" за неделю снизилась на 0.2% и составила 1326 $.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.3% и равна на данный момент 1307 $/м 2 . Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 69 $/м 2 в пользу новостроек.

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.3% и составил 1238 $/м 2 .

После двух недель небольшого роста цены на квартиры в белорусской столице вновь показали отрицательную динамику.

Количество объектов на рынке за последние 7 дней практически не изменилось, лишь немного подросло число объявлений о продаже 4-комнатных квартир (+2.8%).

Среди типов квартир преобладало снижение средних цен квадратного метра. Сильнее остальных - у 4-комнатных квартир (-0.8% за неделю), а также «однушек» – минус 0.5%.

В большинстве районов города цены на квартиры немного снизились, заметнее всего – в Центральном районе (-0.6%). На общем фоне выделялся Первомайский район, где квартиры, напротив, за последние 7 дней подорожали на 1.5%.

Различия между частями города выглядят на данный момент так:

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 800 $/м2 (без изменений), Витебск — 599 $/м2 (-0.5%), Гомель — 625 $/м2 (+0.2%), Гродно — 715 $/м2 (+0.3%), Могилев — 640 $/м2 (-0.3%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 609 $/м2 (-0.1%), Солигорск — 800 $/м2 (+0.8%), Молодечно — 746 $/м2 (-0.4%), Жодино — 729 $/м2 (+0.8%), Слуцк — 596 $/м2 (-1%).