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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 мая 2021 года

10.05.2021 14:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.3% и составил 1238 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.3% и равна на данный момент 1307 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 69 $/м2 в пользу новостроек.

Средняя цена квадратного метра без учета влияния "первички"  за неделю снизилась на 0.2% и составила 1326 $.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 мая 2021 года

После двух недель небольшого роста цены на квартиры в белорусской столице вновь показали отрицательную динамику.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 мая 2021 года

Читайте также: В некоторых регионах цены на квартиры стали расти. Итоги I квартала 2021 года на рынке недвижимости

Количество объектов на рынке за последние 7 дней практически не изменилось, лишь немного подросло число объявлений о продаже 4-комнатных квартир (+2.8%).

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 мая 2021 года

Среди типов квартир преобладало снижение средних цен квадратного метра. Сильнее остальных - у 4-комнатных квартир (-0.8% за неделю), а также «однушек» – минус 0.5%.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 мая 2021 года

В большинстве районов города цены на квартиры немного снизились, заметнее всего – в Центральном районе (-0.6%). На общем фоне выделялся Первомайский район, где квартиры, напротив, за последние 7 дней подорожали на 1.5%.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 мая 2021 года

Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 мая 2021 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 800 $/м2 (без изменений), Витебск — 599 $/м2 (-0.5%), Гомель — 625 $/м2 (+0.2%), Гродно — 715 $/м2 (+0.3%), Могилев — 640 $/м2 (-0.3%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 609 $/м2 (-0.1%), Солигорск — 800 $/м2 (+0.8%), Молодечно — 746 $/м2 (-0.4%), Жодино — 729 $/м2 (+0.8%), Слуцк — 596 $/м2 (-1%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 3 по 10 мая 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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