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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 мая 2021 года
10.05.2021 14:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.3% и равна на данный момент 1307 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 69 $/м2 в пользу новостроек.
Количество объектов на рынке за последние 7 дней практически не изменилось, лишь немного подросло число объявлений о продаже 4-комнатных квартир (+2.8%).
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 609 $/м2 (-0.1%), Солигорск — 800 $/м2 (+0.8%), Молодечно — 746 $/м2 (-0.4%), Жодино — 729 $/м2 (+0.8%), Слуцк — 596 $/м2 (-1%).
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За неделю, с 3 по 10 мая 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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