Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мая – Sputnik. США больше не намерены препятствовать строительству газопровода "Северный поток – 2", сообщают американские СМИ.

Российские проект "привел к напряженности" в среде трансатлантического сообщества, пишет издание The National Interest. Штаты стремятся протолкнуть европейцам свой сжиженный природный газ.

Кому выгоден "Северный поток – 2"?

По мнению эксперта, которого цитирует издание, Европа может заполучить выгоду от "энергетической революции" в США в сфере добычи сланцевого газа. Но этого мало, чтобы ослабить влияние Москвы на рынок ЕС. И вряд ли это когда-либо произойдет, отмечается в заметке.

Автор предлагает взять паузу и сосредоточить усилия на изменении структуры взаимодействия с российским "Газпромом". Эксперт вспоминает "Инициативу трех морей", которую два года назад сформировали 12 стран Евросоюза. Формат предполагает развитие самостоятельной энергетики и транспорта. Если Вашингтон и Берлин окажут реальное содействие, у ЕС будет возможность снизить эффект от запуска "Северного потока – 2" и создать базу для перехода к чистой энергетике.

Нынешний глава Белого дома Джо Байден может задействовать Международную финансовую корпорацию развития США и зарезервировать до одного миллиарда долларов, чтобы помочь Европе в достижении поставленной цели.

Возможно, американский лидер опоздал с назначением нового куратора по "Северному потоку – 2", учитывая уязвимость европейских стран при подготовке к следующему отопительному сезону, предполагает издание. Госсекретарь Энтони Блинкен должен призвать Конгресс быстро выделить Европе необходимые ресурсы, чтобы завершить возведение "правильных трубопроводов".

Строительство газопровода "Северный поток – 2"

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Общая мощность составит до 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода, регулярно угрожают санкциями США. Вашингтон продвигает в ЕС собственный сжиженный природный газ, а потому пытается не допустить завершения строительства российской магистрали.

Сейчас строительство на финальной стадии. По данным оператора, остается уложить примерно 148 километров газопровода: 120 в водах Дании и 28 – Германии. Общая протяженность двух ниток газопровода составляет 2460 километров.

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