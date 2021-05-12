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«Просто скачал приложение Оплати™». Реальная история про то, как парень из Лиды выиграл квартиру в ЖК «Пирс»
12.05.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Выиграть квартиру мечтает каждый, но везет далеко не всем. Сегодня рассказываем реальную историю из Лиды. Александр поучаствовал в рекламной игре «Мечта в Оплати» и выиграл квартиру в жилом комплексе «Пирс». Realt.by побывал в той самой квартире и пообщался с мамой победителя.
Организатор рекламной игры «Мечта в Оплати» – компанияLWO. Розыгрыш стартовал в ноябре 2020 года и для участия необходимо было выполнить несколько простых условий: скачать приложение
– Первая обо всем узнала я – увидела по телевизору розыгрыш! Сам сын в этот момент был в командировке, – рассказывает мама героя Тереза Болеславовна, которая вместо сына приехала на торжественное вручение ключей от новой квартиры. – Эмоции зашкаливали, вам не передать. Я танцевала, кричала «Ура!», несколько раз пересматривала сюжет, поверить просто не могла. Всю ночь не спала, думала уже только об одном, сына же поберегла – рассказала ему только утром. Позвонила, говорю: «Саша, ты выиграл, твою фамилию назвали!». Он очень обрадовался.
Сам Александр до сих пор в отъезде, поэтому смог выйти на связь только по видео. Но даже через экран мобильного телефона видно – в семье большая радость.
Тереза Болеславовна призналась – в квартале «Пирс» впервые, но район ей очень нравится.
– Район очень красивый, рядом лес, дома интересные, мне очень нравится, – отметила победительница. – Пока мы еще решаем, кто здесь будет жить: сын предлагает мне, я же считаю – дорогу молодым. Все-таки, Лида город маленький, в столице перспектив у молодежи гораздо больше. Надеюсь, в этой квартире осуществится и другая моя мечта – родятся внуки.
Площадь «однушки» – 41,7 квадратных метров. Планировка свободная, лоджия с панорамным остеклением, из окон – вид на лес. Во дворе новостройки – уютная зона отдыха, спортивная площадка и даже барбекю.
Поздравить героев с крупным выигрышем приехали не только представители компании-разработчика мобильного сервиса Оплати™, но и партнеры розыгрыша – ЗАО «СДЕЛАЙ САМ», ООО «СМ-дорс» и ООО «Вудлайн ПаркетМ». Каждый из них сделал дополнительный подарок победителям, ведь впереди у новоселов новый этап – ремонт.
К слову, прямо сейчас проходят еще две рекламные игры «Мечта в Оплати 2» и «Мечта в Оплати 3», где разыгрывают IPhone 12, Sony Playstation 5, системы JBL 1000Вт, электросамокаты Xiaomi, докстанции Алиса, а также три квартиры в Минске. Все подробности смотрите на сайте мобильного сервиса
– Сын современный, умный, начитанный, поэтому сразу установил эту программу нам всем – себе, мне, жене. И, знаете, это, действительно, очень удобно – не надо ни в банк ходить, ни в кассу. Рассчитываешься приложением и в магазине, и за квартплату, и за автобус. Спасибо большое айтишникам, которые его создали. Это очень удобно и нужно, – отметила Тереза Болеславовна. – И главное – спасибо за то, что осуществляете мечты людей! Я счастлива.
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«Просто скачал приложение Оплати™». Реальная история про то, как парень из Лиды выиграл квартиру в ЖК «Пирс»
Выиграть квартиру мечтает каждый, но везет далеко не всем. Сегодня рассказываем реальную историю из Лиды. Александр поучаствовал в рекламной игре «Мечта в Оплати»...
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