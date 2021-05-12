«Просто скачал приложение Оплати™». Реальная история про то, как парень из Лиды выиграл квартиру в ЖК «Пирс»

Организатор рекламной игры «Мечта в Оплати» – компанияLWO. Розыгрыш стартовал в ноябре 2020 года и для участия необходимо было выполнить несколько простых условий: скачать приложение Оплати™ , совершать в нем платежи и хранить остаток денежных средств в кошельке. Именно это и сделал Александр Шор из Лиды, а 20 апреля узнал, что выиграл квартиру в современном квартале под Минском.

– Первая обо всем узнала я – увидела по телевизору розыгрыш! Сам сын в этот момент был в командировке, – рассказывает мама героя Тереза Болеславовна, которая вместо сына приехала на торжественное вручение ключей от новой квартиры. – Эмоции зашкаливали, вам не передать. Я танцевала, кричала «Ура!», несколько раз пересматривала сюжет, поверить просто не могла. Всю ночь не спала, думала уже только об одном, сына же поберегла – рассказала ему только утром. Позвонила, говорю: «Саша, ты выиграл, твою фамилию назвали!». Он очень обрадовался.

Сам Александр до сих пор в отъезде, поэтому смог выйти на связь только по видео. Но даже через экран мобильного телефона видно – в семье большая радость.