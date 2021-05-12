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Золотовалютные резервы Беларуси за апрель выросли на 4,9 %

12.05.2021 08:33 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Золотовалютные резервы Беларуси выросли. За апрель почти на 5 % до 7,3 миллиарда долларов. По словам экспертов, прирост золотого запаса в основном обусловлен покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, увеличением стоимости монетарного золота, а также поступлением иностранной валюты в бюджет. Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на этот год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 должен составить не менее 6-ти миллиардов долларов.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Золотовалютные резервы Беларуси выросли. За апрель почти на 5 % до 7,3 миллиарда долларов. По словам экспертов, прирост золотого запаса в основном обусловлен...
 
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