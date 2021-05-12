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Тихановская назначила лишенного лицензии адвоката Сергея Зикрацкого своим представителем
12.05.2021 10:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Светлана Тихановская назначила лишенного лицензии адвоката, уехавшего в Вильнюс Сергея Зикрацкого представителем по правовым вопросам, сообщает ее
В качестве представителя Тихановской по правовым вопросам Сергей Зикрацкий будет заниматься подготовкой и давать правовой анализ и оценку документов, решений и заявлений, принимаемых в Офисе Светланы Тихановской; давать правовой анализ и оценку принимаемого белорусского законодательства и иных правовых актов в части их соответствия Конституции, а также влияния на права и свободы граждан и заниматься другими вопросами.
— Уверен, что почти каждый белорус за последний год ощутил на себе последствия правового дефолта. Я как адвокат сталкивался с этим каждый день. Мой коллега Максим Знак, который оказывал юридическую помощь Светлане Тихановской ранее, прямо сейчас находится за решеткой. За решеткой по политическим мотивам находятся и сотни других белорусов. Перед нами стоит задача защищать права белорусов на международном уровне и подготовить концепцию реформы законодательства в самых различных сферах, чтобы внедрить их в новой Беларуси, — прокомментировал Сергей Зикрацкий свое присоединение к команде Тихановской.
— В нашей стране режим делает все, чтобы официальный закон подменить преступными понятиями. И лишение адвокатской лицензии Сергея Зикрацкого, как и репрессии над его коллегами, — очередной тому пример. Но я ценю, что профессионал с такой репутацией будет работать в моей команде. И верю, что его опыт поможет нам бороться за то, чтобы вернуть в Беларусь законность и освободить всех, кого бросили в тюрьму за одно лишь желание жить на свободе, — отметила Тихановская.
Напомним, 24 марта Зикрацкого вызвали на переаттестацию, где Квалификационная комиссия признала, что адвокат обладает «недостаточной квалификацией, чтобы в дальнейшем работать адвокатом».
31 марта стало известно, что Минская областная коллегия адвокатов решила форсировать
В мае Зикрацкий объявил, что
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В качестве представителя Тихановской по правовым вопросам Сергей Зикрацкий будет заниматься подготовкой и давать правовой анализ и оценку документов, решений и...
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