Тихановская назначила лишенного лицензии адвоката Сергея Зикрацкого своим представителем

Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская назначила лишенного лицензии адвоката, уехавшего в Вильнюс Сергея Зикрацкого представителем по правовым вопросам, сообщает ее сайт .



Фото: tsikhanouskaya.org

В качестве представителя Тихановской по правовым вопросам Сергей Зикрацкий будет заниматься подготовкой и давать правовой анализ и оценку документов, решений и заявлений, принимаемых в Офисе Светланы Тихановской; давать правовой анализ и оценку принимаемого белорусского законодательства и иных правовых актов в части их соответствия Конституции, а также влияния на права и свободы граждан и заниматься другими вопросами.

— Уверен, что почти каждый белорус за последний год ощутил на себе последствия правового дефолта. Я как адвокат сталкивался с этим каждый день. Мой коллега Максим Знак, который оказывал юридическую помощь Светлане Тихановской ранее, прямо сейчас находится за решеткой. За решеткой по политическим мотивам находятся и сотни других белорусов. Перед нами стоит задача защищать права белорусов на международном уровне и подготовить концепцию реформы законодательства в самых различных сферах, чтобы внедрить их в новой Беларуси, — прокомментировал Сергей Зикрацкий свое присоединение к команде Тихановской.

— В нашей стране режим делает все, чтобы официальный закон подменить преступными понятиями. И лишение адвокатской лицензии Сергея Зикрацкого, как и репрессии над его коллегами, — очередной тому пример. Но я ценю, что профессионал с такой репутацией будет работать в моей команде. И верю, что его опыт поможет нам бороться за то, чтобы вернуть в Беларусь законность и освободить всех, кого бросили в тюрьму за одно лишь желание жить на свободе, — отметила Тихановская.

Напомним, 24 марта Зикрацкого вызвали на переаттестацию, где Квалификационная комиссия признала, что адвокат обладает «недостаточной квалификацией, чтобы в дальнейшем работать адвокатом». Основанием для вызова на переаттестацию стал ряд комментариев Зикрацкого в СМИ. Министерство юстиции посчитало, что эти комментарии не в полной мере соответствуют законодательству, а потому свидетельствуют о ненадлежащем исполнении адвокатом своих профессиональных обязанностей.

31 марта стало известно, что Минская областная коллегия адвокатов решила форсировать исключение Зикрацкого из своих рядов. После этого он был вынужден закрыть свое адвокатское бюро и уволить трех помощниц, которые работали вместе с ним. Чтобы расплатиться с помощницами, Зикрацкий выставил на аукцион подаренную ему картину «Страж порядка».

В мае Зикрацкий объявил, что уехал из Беларуси в Вильнюс.