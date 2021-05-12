В Могилеве начался суд над Павлом Северинцем, он закрытый. Всех пришедших поддержать выгнали из здания

Источник материала: Tut.by

В суде Могилевской области началось рассмотрение уголовного дела Павла Северинца, Евгения Афнагеля, Андрея Войнича, Павла Юхневича, Максима Винярского, Ирины Счастной и Дмитрия Козлова (блогер «Серый кот»). Как сообщают правозащитники, всех пришедших поддержать обвиняемых попросили покинуть здание суда.



Фото: @mayday

За двадцать минут до начала процесса — он стартовал в 10.30 — из здания суда сотрудники милиции выгнали всех пришедших поддержать политзаключенных.

Внутри здания находятся только мать и жена Павла Северинца — они хотят попасть на прием к председателю суда.

В фойе суда находится начальство Ленинского РОВД Могилева, присутствует также замначальника УВД Могилевского облисполкома Владимир Рыжанков.

Далее милиция потребовала от людей разойтись от здания Могилевского облсуда. В противном случае, мол, скопление людей будет расценено как несанкционированное массовое мероприятие. К суду приехал ОМОН.

Правозащитники сообщают, что у здания суда задержан независимый журналист Александр Бураков.

В канцелярии суда ранее сообщили , что процесс будет закрытым «в связи с тем, что материалы относятся к охраняемой законом тайне».



Фото: @mayday

Павел Северинец был задержан 7 июня 2020 года возле своего дома в Минске вскоре после того, как провел на площади перед столичным Комаровским рынком «народный пикет свободы и солидарности» рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты.

21 августа Северинец должен был выйти на свободу после 75 суток административного ареста. Однако Следственный комитет сообщил, что в отношении политика возбуждено дело по ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления). Затем стало известно, что Северинцу предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (Участие в массовых беспорядках), его оставили под стражей.

Войнич, Юхневич и Афнагель были задержаны 25 сентября прошлого года. В октябре им предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК. В феврале 2021 года координатору «Европейской Беларуси» Афнагелю было предъявлено еще одно обвинение — по ч. 3 ст. 293 УК (Обучение или другая подготовка лиц для участия в массовых беспорядках либо финансирование этой деятельности).

О задержании Винярского МВД сообщило 26 января. По данным правозащитников, ему также предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК (Участие в массовых беспорядках).

Блогер YouTube-канала «Серый кот» Дмитрий Козлов был задержан 10 июня и на следующий день арестован на 20 суток. Он должен был выйти на свободу 30 июня, но его оставили за решеткой. Позже стало известно, что в отношении Козлова возбуждено дело по ч. 1 ст. 342 УК (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Все шесть обвиняемых находятся в могилевской тюрьме № 4.