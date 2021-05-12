ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Могилеве начался суд над Павлом Северинцем, он закрытый. Всех пришедших поддержать выгнали из здания

12.05.2021 11:01 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В суде Могилевской области началось рассмотрение уголовного дела Павла Северинца, Евгения Афнагеля, Андрея Войнича, Павла Юхневича, Максима Винярского, Ирины Счастной и Дмитрия Козлова (блогер «Серый кот»). Как сообщают правозащитники, всех пришедших поддержать обвиняемых попросили покинуть здание суда.


Фото: @mayday

За двадцать минут до начала процесса — он стартовал в 10.30 — из здания суда сотрудники милиции выгнали всех пришедших поддержать политзаключенных.

Внутри здания находятся только мать и жена Павла Северинца — они хотят попасть на прием к председателю суда.

В фойе суда находится начальство Ленинского РОВД Могилева, присутствует также замначальника УВД Могилевского облисполкома Владимир Рыжанков.

Далее милиция потребовала от людей разойтись от здания Могилевского облсуда. В противном случае, мол, скопление людей будет расценено как несанкционированное массовое мероприятие. К суду приехал ОМОН.

Правозащитники сообщают, что у здания суда задержан независимый журналист Александр Бураков.

В канцелярии суда ранее сообщили, что процесс будет закрытым «в связи с тем, что материалы относятся к охраняемой законом тайне».


Фото: @mayday

Павел Северинец был задержан 7 июня 2020 года возле своего дома в Минске вскоре после того, как провел на площади перед столичным Комаровским рынком «народный пикет свободы и солидарности» рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты.

21 августа Северинец должен был выйти на свободу после 75 суток административного ареста. Однако Следственный комитет сообщил, что в отношении политика возбуждено дело по ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления). Затем стало известно, что Северинцу предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (Участие в массовых беспорядках), его оставили под стражей.

Войнич, Юхневич и Афнагель были задержаны 25 сентября прошлого года. В октябре им предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК. В феврале 2021 года координатору «Европейской Беларуси» Афнагелю было предъявлено еще одно обвинение — по ч. 3 ст. 293 УК (Обучение или другая подготовка лиц для участия в массовых беспорядках либо финансирование этой деятельности).

О задержании Винярского МВД сообщило 26 января. По данным правозащитников, ему также предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК (Участие в массовых беспорядках).

Блогер YouTube-канала «Серый кот» Дмитрий Козлов был задержан 10 июня и на следующий день арестован на 20 суток. Он должен был выйти на свободу 30 июня, но его оставили за решеткой. Позже стало известно, что в отношении Козлова возбуждено дело по ч. 1 ст. 342 УК (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Все шесть обвиняемых находятся в могилевской тюрьме № 4.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде Могилевской области началось рассмотрение уголовного дела Павла Северинца, Евгения Афнагеля, Андрея Войнича, Павла Юхневича, Максима Винярского, Ирины...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Дело Тихановского и Статкевича будет рассматривать Гомельский областной суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by