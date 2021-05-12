Дело Тихановского и Статкевича будет рассматривать Гомельский областной суд

Источник материала: Tut.by

Дело Сергея Тихановского, Николая Статкевича и других фигурантов этого уголовного дела будет рассматривать Гомельский областной суд. Об этом говорится в сообщении Верховного суда, рассказал TUT.BY адвокат Тихановского Виктор Мацкевич.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

«В соответствии с постановлением заместителя председателя Верховного суда Беларуси от 4 мая 2021 года уголовное дело в отношении Сергея Тихановского, Николая Статкевича и других направлено в Гомельский областной суд для рассмотрения по первой инстанции», — сообщил суд.

Дату первого заседания назначит Гомельский областной суд.

Напомним, 5 мая стало известно, что Генеральная прокуратура направила в Верховный суд уголовное дело по обвинению Сергея Тихановского и других фигурантов.

— Согласно материалам дела, Тихановский, Статкевич, а также привлеченные ими Саков, Попов, Лосик, Цыганович и другие граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году. Для достижения своих целей они использовали современные политтехнологии, чтобы создать у населения недоверие и негативное отношение к представителям государственных органов, — сообщила Генпрокуратура.

Кого и в чем обвиняют

Сергею Тихановскому, Артему Сакову, Дмитрию Попову инкриминированы следующие составы преступлений:

— организация массовых беспорядков на территории Республики Беларусь в 2020 году (ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси) — от пяти до пятнадцати лет лишения свободы;

— распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов (ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси) — от пяти до двенадцати лет лишения свободы;

— угрозы в адрес председателя Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Беларуси) — до пяти лет лишения свободы;

— организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси) — до трех лет лишения свободы.

Николаю Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси).

Действия обвиняемых Игоря Лосика и Владимира Цыгановича квалифицированы следующим образом:

— разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенные группой лиц (ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси);

— организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти (ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси).

Обвиняемые — кто они и когда были задержаны?

Сергея Тихановского и еще несколько человек Гродно задержали Сергея Тихановского">задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией , а МВД заявило , что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции.

Сначала сообщалось об одном пострадавшем милиционере, затем — о двух. В начале марта Следственный комитет сообщил, что Тихановскому предъявлено обвинение по четырем статьям. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Белорусские правозащитники признали Тихановского и остальных задержанных по этому делу политзаключенными.

Артем Саков — член инициативной группы по выдвижению в президенты Светланы Тихановской. Был задержан 31 мая в своей собственной квартире — за инцидент с Сергеем Тихановским, произошедший 29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую. Он был одним из операторов YouTube-канала «Страна для жизни».

— член инициативной группы по выдвижению в президенты Светланы Тихановской. Был задержан 31 мая в своей собственной квартире — за инцидент с Сергеем Тихановским, произошедший 29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую. Он был одним из операторов YouTube-канала «Страна для жизни». Дмитрий Попов — модератор соцсетей «Страны для жизни», пропал вечером 4 июня. Гражданин России. Через несколько дней стало известно, что его осудили на 15 суток ареста и перевезли в Минск. На свободу после «суток» Попов так и не вышел, его задержали по уголовному делу. 10 июля Попову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК РБ.

— модератор соцсетей «Страны для жизни», пропал вечером 4 июня. Гражданин России. Через несколько дней стало известно, что его осудили на 15 суток ареста и перевезли в Минск. На свободу после «суток» Попов так и не вышел, его задержали по уголовному делу. 10 июля Попову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК РБ. Николай Статкевич — политика задержали 31 мая 2020 года и арестовали на 15 суток за участие в несанкционированной акции. Позже срок содержания Статкевича под стражей продлевали. 8 июля адвокат политика сообщил, что Статкевичу предъявлено обвинение в организации или активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. В декабре стало известно, что обвинение «утяжелили», добавив ч. 2 ст. 293 (Участие в массовых беспорядках, до 8 лет лишения свободы), а в марте жена рассказала , что, вероятно, обвинение переквалифицировали на «более тяжелую» первую часть этой же статьи (Организация массовых беспорядков, до 15 лет лишения свободы).

политика задержали 31 мая 2020 года и арестовали на 15 суток за участие в несанкционированной акции. Позже срок содержания Статкевича под стражей продлевали. 8 июля адвокат политика сообщил, что Статкевичу предъявлено обвинение в организации или активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. В декабре стало известно, что обвинение «утяжелили», добавив ч. 2 ст. 293 (Участие в массовых беспорядках, до 8 лет лишения свободы), а в марте жена , что, вероятно, обвинение переквалифицировали на «более тяжелую» первую часть этой же статьи (Организация массовых беспорядков, до 15 лет лишения свободы). Игорь Лосик — администратор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» — был задержан 25 июня. Позже стало известно, что он проходит обвиняемым по уголовному делу по ст. 342 УК РБ. 15 декабря стало известно, что Лосику предъявили новое обвинение — по ст. 13 (Приготовление к преступлению) Уголовного кодекса в ч. 2 ст. 293 (Участие в массовых беспорядках). В знак протеста он объявил голодовку.

— администратор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» — был 25 июня. Позже стало известно, что он по уголовному делу по ст. 342 УК РБ. 15 декабря стало известно, что Лосику предъявили новое обвинение — по ст. 13 (Приготовление к преступлению) Уголовного кодекса в ч. 2 ст. 293 (Участие в массовых беспорядках). В знак протеста он объявил голодовку. Владимир Цыганович — блогер, автор YouTube-канала MozgON. Был задержан 9 июня, отбыл два административных ареста по 15 суток. 26 июня правозащитникам стало известно, что Цыгановича перевели в СИЗО-1 и он находится в статусе подозреваемого по «делу Тихановского» за организацию или участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. В феврале стало известно, что Цыгановичу предъявили еще одно обвинение — по ст. 13 ч. 2 ст. 293 УК (Подготовка к участию в массовых беспорядках).