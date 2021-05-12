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В Сухарево возведут «высотку» для многодетных семей. Стоимость метра – 680 долларов

12.05.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«Минский домостроительный комбинат» начинает строительство 16-ти этажного дома в районе пересечения улицы Шаранговича и МКАД. Все квартиры в нем будут предназначаться для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Соответствующая проектная декларация опубликована сегодня в газете «Звязда».

В Сухарево возведут «высотку» для многодетных семей. Стоимость метра – 680 долларов
Так выглядит строительство дома в конструкциях объемного модуля серии ОКПМ от Минского ДСК.

«Многоквартирный жилой дом в границах улиц Шаранговича, Панченко – МКАД», который начинают возводить в микрорайоне Сухарево во Фрунзенском районе, будет иметь 16 этажей и 127 квартир.

Здание будет строить ОАО «Минский домостроительный комбинат» в конструкциях объемного модуля серии ОКПМ. Высота типового этажа составит 2,8 метра. В каждом подъезде будет одна эвакуационная лестничная клетка и два лифта.

 

Какие квартиры будут в доме?

1-комнатные – 32 штуки площадью – 49,28 – 49,51 «квадрата»

2-комнатные – 63 штуки площадью 66,24 – 73,47 «квадрата»

3-комнатные – 32 штуки площадью 96,78 – 103,87 «квадрата».

Все квартиры будут сдаваться с полной планировкой и внутренней отделкой. На стенах будут обои и краска, на потолке – краска, на полу − керамическая плитка и линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове. В окнах – профиль ПВХ с двухкамерными стеклопакетами.

Проектом предусмотрены автомобильные парковки, суммарной вместимостью 79 машино-мест. Жилой дом обеспечен социальной инфраструктурой, размещенной на территории окружающих микрорайонов.

В Сухарево возведут «высотку» для многодетных семей. Стоимость метра – 680 долларов
Такие 16-ти этажные дома застройщик возвел на улице Есенина.

Все квартиры в доме предназначаются для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. В первую очередь, квартиры будут распределяться среди многодетных семей. Для этого надо получить соответствующее направление в администрации своего района.  

Стоимость строительства «квадрата» объекта долевого строительства для нормируемой и сверхнормативной площади − 1771,36 белорусских рублей.

Таким образом, за однокомнатную квартиру нужно будет заплатить 87 тысяч рублей, или 33,5 тысячи долларов.

Нормативный срок строительства – 11,5 месяца.

Начало строительства объекта – 2 квартал 2021 г.

Плановый срок ввода в эксплуатацию – 2 квартал 2022 года.

Заключение договоров долевого строительства будет производиться с 19 мая 2021 года.

Для заключения договора необходимо: направление администрации района г. Минска, личное присутствие гражданина либо его представителя, действующего по доверенности, паспорт (+ксерокопия) гражданина, с которым будет заключаться договор.

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Теги: Минск
 
 
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