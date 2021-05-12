В Сухарево возведут «высотку» для многодетных семей. Стоимость метра – 680 долларов



Так выглядит строительство дома в конструкциях объемного модуля серии ОКПМ от Минского ДСК.

«Многоквартирный жилой дом в границах улиц Шаранговича, Панченко – МКАД», который начинают возводить в микрорайоне Сухарево во Фрунзенском районе, будет иметь 16 этажей и 127 квартир.

Здание будет строить ОАО «Минский домостроительный комбинат» в конструкциях объемного модуля серии ОКПМ. Высота типового этажа составит 2,8 метра. В каждом подъезде будет одна эвакуационная лестничная клетка и два лифта.