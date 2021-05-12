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Торги в среду стартовали с роста евро и падения доллара США

12.05.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая ― Sputnik. Евро подорожал в начале торгов в среду, доллар США и российский рубль потеряли в цене, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации биржи на 10:40, европейская валюта набралась сил и прибавила в стоимости 0,32%, доллар США упал в цене на 0,15%, российский рубль стал дешевле на 0,09%.

В начале торгов 12 мая на бирже указаны следующие курсы:

  • 1 евро – 3,07 белорусского рубля,
  • 1 доллар США – 2,54 рубля,
  • 100 российских рублей – 3,42 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Российский аналитик, заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова отмечала, что оптимальный вариант — хранить деньги в разных валютах.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Актуальный курс лучше уточнять в банках заранее, потому что при установлении курсов валют они учитывают многие факторы, один из них – спрос.
 
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