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Торги в среду стартовали с роста евро и падения доллара США
12.05.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мая ― Sputnik. Евро подорожал в начале торгов в среду, доллар США и российский рубль потеряли в цене, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации биржи на 10:40, европейская валюта набралась сил и прибавила в стоимости 0,32%, доллар США упал в цене на 0,15%, российский рубль стал дешевле на 0,09%.
В начале торгов 12 мая на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Российский аналитик, заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова отмечала, что оптимальный вариант — хранить деньги в разных валютах.
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Актуальный курс лучше уточнять в банках заранее, потому что при установлении курсов валют они учитывают многие факторы, один из них – спрос.
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