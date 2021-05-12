«Замороженная» приватизация и цветущие greenfield-проекты. Как масштабировался белорусский бизнес

Источник материала: Tut.by

«Замораживание» приватизации отсрочило появление в производстве и в целом в экономике Беларуси крупного национального бизнеса. Но одновременно это стало стимулом для частного капитала в создании предприятий с нуля. Бизнес применил лучшие мировые практики и в итоге не только выиграл конкурентную борьбу у госсектора, но и развил свои greenfield-проекты в региональные и мировые лидеры.



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В новой части исследования эволюции белорусского бизнеса «Тридцать лет вопреки. Как создавался частный бизнес в современной Беларуси (1991−2021гг.)» мы рассказываем об источниках накопления капитала в промышленности и анализируем специфику этого процесса в Беларуси.

Стремление сохранить и распространить контроль над основными денежными источниками, которое реализовали белорусские власти после 1994 года, на многие годы лишило местный бизнес возможности масштабироваться через приватизацию. В этом одно из отличий развития национального бизнеса от процессов в большинстве стран-соседок и одна из причин того, что крупный капитал в Беларуси начал появляться сравнительно поздно — только к концу 2000-х.

Почему приватизация не состоялась?

Во-первых, новый режим не был заинтересован в формировании независимых собственников из владельцев белорусского капитала. Они могли угрожать его политическому существованию. Вот почему на протяжении почти всех лет правления Лукашенко при прочих равных условиях преимущество в приватизационных сделках имели представители иностранного капитала, для которых единственным приоритетом на местном рынке является получение прибыли.

Еще одна причина: при доминировании государства ограниченный во многих источниках накопления первоначального капитала частный бизнес не располагал необходимым объемом средств, чтобы участвовать в приватизации наравне с иностранными компаниями.

Во-вторых, постоянный поток дотаций, который власти обеспечили себе через сближение с Россией, позволил много лет поддерживать на определенном уровне жизнеспособность госсектора. Как только этот поток стал уменьшаться, последовали проблемы практически у всех «голубых фишек» белорусской экономики.

Слабые попытки властей как-то реанимировать в этих условиях приватизацию натолкнулись уже на неготовность белорусского бизнеса принять участие в ней.

Во-первых, попытки были действительно слабые и их перевешивали не такие далекие по времени примеры национализаций.

Во-вторых, предложения по цене и условиям не соответствовали реальному состоянию госсектора, который за эти годы потерял конкурентоспособность и был вовлечен в коррупционные схемы. Единственным стимулом участия в нем могли стать дисконты к покупной цене, кредиты, гарантии госзаказа, но, памятуя первый пункт, идти на это согласились (скорее, были вынуждены) немногие.

Несмотря на достаточно значительный исторический отрезок, начавшийся с 1994 года, примеров успешных белорусских частных бизнесов, созданных на базе приватизированных активов, немного. Обращает на себя внимание ограниченное число отраслей, в которые получил доступ частный бизнес. Большинство крупных проектов относятся к пищевой и легкой промышленности.

Бизнесы Отрасли Холдинги «Амкодор» и «Салео» Машиностроение «Марко» («Красный Октябрь», Витебский меховой комбинат, «Вердимар») Легпром «Велес-Мит» (Молодечненский мясокомбинат) Пищепром «Серволюкс» (птицефабрики в Могилевском, Смолевичском и Слуцком районах, комбикормовый завод в Оршанском районе) Пищепром «Савушкин продукт» (молокозаводы в Бресте, Березе, Орше и др. городах) Пищепром «Нефтебитумный завод» («Веска-Эмульбит») Нефтепереработка Брестский чулочный комбинат (часть группы «Конте Спа») Легпром

Соб. инф.

Отметим и то, что число примеров, при которых частный бизнес сперва приобретал активы в рамках приватизации, а потом становился объектом национализации, примерно равно первому списку.

Бизнесы Отрасли «Минскинтеркапс» («Белмед») Фармацевтика «Белмедпрепараты» («Атлант-М») Фармацевтика «Пискдрев» (частные акционеры) Деревообработка «Мотовело» (АТЕС) Машиностроение «Спартак» и «Коммунарка» (Марат Новиков) Пищепром «Красный пищевик» (семья Онищенко) Пищепром «Керамин» (семья Тютюновых) Стройматериалы

Соб.инф.

Нулевой вариант

Желание властей не расставаться с интересными активами и вышеперечисленные примеры заставили белорусский бизнес реализовывать свои предпринимательские амбиции с нуля.

В некоторых случаях были созданы уникальные производства, которые не имеют конкурентов на местном рынке либо по продукции, либо по ассортименту. Во многих — это предприятия, которые бросили вызов государственным заводам и фабрикам. Благодаря внедрению лучших производственных технологий, лучшему управлению, системам продаж и маркетинга, они превзошли конкурентов в госсекторе практически по всем параметрам, включая главный из них — прибыльность. Частный собственник априори не будет работать себе в убыток, как происходит годами с некоторыми предприятиями и целыми отраслями в госсекторе.

Промышленный бум начался в конце 1990-х и был обусловлен тогда изменением конъюнктуры на российском рынке. Россия после кризиса 1998 года начала развивать внутренний рынок, который постарались заполнить находившиеся в единой таможенной зоне белорусские производители. До 90% проектов, открывшихся в конце 1990-начале 2000-х в белорусских свободных экономических зонах, были ориентированы на рынок соседней страны.

Новым толчком к созданию производств стало функционирование единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС в начале 2010-х.

В конце 2010-х развившемуся белорусскому бизнесу уже стало тесно и на родине: в последние годы наметилась тенденция по открытию собственных производств на основных рынках сбыта.

Топ-15 крупнейших greenfield-проектов белорусского частного бизнеса

Бизнес Отрасль «Санта Бремор» Пищепром «Конте Спа» Легпром «Белита-Витэкс» Косметика Туровский молочный комбинат Пищепром «Завод Бульбаш» Пищепром «Марко» Легпром «Белдан» Пищепром Fenox Машиностроение «Лекфарм» Фармацевтика фабрика «Табак-Инвест» Пищепром «Лагуна» Деревообработка «Алютех» Стройматериалы «Леан групп» Химия «Белтекс Оптик» Приборостроение Минский завод виноградных вин Пищепром

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