Санкции США пока не пугают? Беларусь наращивает экспорт бензина

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая - Sputnik, Никита Чикунов. В апреле поставки белорусского бензина на Украину выросли почти в два раза, несмотря на угрозу американских санкций.

Традиционно Минск покрывает более 80% украинского импорта, поэтому давление США на Беларусь гипотетически создает серьезные риски в том числе и для Киева. Чем такой сценарий грозит Украине, и смогут ли европейские поставщики бензина вытеснить Беларусь с этого рынка, разбирался Sputnik.

Сосед-монополист

В апреле 2021 года белорусские поставки покрыли 83% импорта бензина на Украину. По сравнению с тем же месяцем 2020-го объем закупок Украиной у Беларуси практически удвоился и составил 87 тыс. тонн. Такие данные приводит украинская консалтинговая группа "А-95".

В первом квартале текущего года (с января по март) Минск обеспечил 86% украинского импорта: в страну было отгружено 226,2 тыс. тонн бензина – в два раза больше, чем за аналогичный период минувшего года.

Всего же с начала 2021 года закупки Киевом автомобильного бензина выросли на 30% — до 367 тыс. тонн. В то же время за счет собственных мощностей страна произвела только 258,4 тыс. тонн.

По итогам 2020-го Украина импортировала в общей сумме 1,095 млн тонн бензина. Доля Беларуси составила 78,3% или 853 тыс. тонн. В то же время внутреннее потребление бензина, по данным Укрстата, превысило отметку в 1,5 млн тонн.

Ближайшие конкуренты Минска торгуют с Украиной весьма скромно. В апреле Литва экспортировала на Украину лишь 17 тыс. тонн бензина. Отгрузки из Польши с января по март 2021 года и вовсе сократились на 45% — до 36,3 тыс. тонн.

Благоприятную для Беларуси картину могут подпортить санкции США, считают опрошенные Sputnik аналитики. Ограничения против ключевых белорусских государственных предприятий вступят в силу 3 июня. Под них попадает и нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".

В связи с этим эксперты не исключают, что российские экспортеры нефти, не желая попасть под вторичные американские санкции, могут сократить поставки на данное предприятие. В таком случае неизбежно уменьшится и экспорт нефтепродуктов на Украину.

Прямая зависимость

Украина не хотела бы потерять такого поставщика, как Беларусь, уверяет сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. По его словам, между странами еще с советских времен существует надежная и удобная транспортная инфраструктура, которая позволяет Киеву экономить на логистике.

"Почему Беларусь? Все очень просто. Потому что это, прежде всего, удобная логистика. Так Украина сберегает свои "пять копеек". В конечном счете несколько "выигранных" долларов и позволяют сдерживать рост цен на топливо", — объясняет он.

В пользу белорусского бензина говорит и его высокое качество: достойных конкурентов на украинском рынке просто не существует, добавляет эксперт.

"В Беларуси очень серьезно подошли к модернизации предприятий, вложили огромные деньги в свои НПЗ. По украинским меркам – так совсем космические деньги. На Украине есть внутренняя сертификация топлива – "Белорусская нефтяная компания" (основной экспортер нефтепродуктов – Sputnik) прошла ее без проблем, а вот к украинским производителям были вопросы. Я даже не говорю о "сером" сегменте – это примерно 25% рынка. Там никакой системы качества нет. Поэтому белорусское топливо – одно из лучших у нас, в массовом сегменте – однозначно лучшее", — продолжает Дмитрий Марунич.

По его оценке, почти 50% процентов внутренних потребностей в бензине Украина покрывает за счет импорта, в дизельном топливе – до 80%. При этом украинские НПЗ суммарно могут производить порядка 50 млн тонн нефтепродуктов ежегодно.

"В год мы 10 млн тонн потребляем внутри страны. Получается, что Украина может и себя обеспечить, и на экспорт отправлять. Только из шести заводов сейчас работает один. Да и шестого уже нет – его порезали на металл", — замечает собеседник.

В таких условиях совершенно неудивительно, что Беларусь остается крупнейшим поставщиком нефтепродуктов для Киева, соглашается заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Если российские компании станут отгружать меньше нефти на "Нафтан" из-за угрозы американских санкций, то Украина столкнется с необходимостью поиска альтернативных поставщиков бензина, подчеркивает он.

"Представим, что "Нафтан" на фоне недостатка сырья сократит переработку. Тогда Беларуси придется переориентировать поставки с Мозырского НПЗ на внутренний рынок. Как следствие, место на украинском рынке освободится. Самыми вероятными претендентами могли бы стать российские компании, но в России спрос на бензин тоже высокий – в апреле и мае он на 7-8% превысил традиционный для этих месяцев уровень. Поставки из Европы из Ближнего Востока увеличат стоимость бензина для потребителей из-за логистики", — предполагает экономист.

Важное значение в этой связи приобретает и тот факт, что Минск, получающий нефть из России со скидкой, обладает несомненными ценовыми преимуществами перед наиболее вероятными альтернативными поставщиками: Румынией, Польшей и Литвой, заключает Сергей Кондратьев.

И это не единственные причины, по которым европейские страны смогут заменить Беларусь на украинском топливном рынке, подчеркивает Дмитрий Марунич.

"Еще одна проблема – железные дороги. На Украине существует очень серьезный дефицит тяги и подвижного состава. Пару лет назад нам не хватало сниженного газа, так мы его вывезти из Румынии не смогли! Не было цистерн", — рассказывает он.

Главная интрига

В конечном счете обеспеченность украинского рынка бензином зависит от того, насколько стабильно нефть из России будет поступать на белорусские НПЗ, сходятся во мнении опрошенные Sputnik эксперты.

Определенный повод для тревоги Киеву должно было дать заявление представителя российской компании "Транснефть" Игоря Демина о двукратном снижении поставок нефти из России в Беларусь в мае по сравнению с апрелем.

По его словам, в текущем месяце Минск должен получить 608 тыс. тонн сырья (на 653 тыс. тонн меньше, чем месяцем ранее).

Но на объемы переработки нефти это никак не повлияет, объяснил Sputnik Беларусь пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

"Объемы майской переработки нефти даже превысят уровень текущих бизнес-планов. Информация "Транснефти" показывает промежуточные значения транспортировки, которые постоянно корректируются в течение полного месяца поставок", — сказал он.

На данный момент российская нефть поставляется в Беларусь в штатном режиме и никаких предпосылок снижения отгрузок в будущем нет, сказал в эфире канала "Беларусь 1" премьер-министр страны Роман Головченко.

"Все контракты подписаны, нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно, спокойно", — резюмировал он.

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