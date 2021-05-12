ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Товарооборот между Беларусью и Узбекистаном за I квартал 2021 года увеличился на четверть

12.05.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Товарооборот Беларуси и Узбекистана увеличился на четверть в первом квартале. Экспорт белорусских товаров увеличился на 37,4 %,  приблизившись к отметке в 60 миллионов долларов. В первом квартале Беларусь существенно нарастила поставки в Узбекистан охлажденной и замороженной говядины, этой продукции поставлено на сумму свыше 13 миллионов долларов, на 1,5 миллиона отгружено белорусских лекарств, примерно столько же - полимеров. Также возросли поставки на узбекский рынок тракторов и грузовых автомобилей.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Товарооборот Беларуси и Узбекистана увеличился на четверть в первом квартале. Экспорт белорусских товаров увеличился на 37,4 %,  приблизившись к отметке в 60...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Депутаты приняли законопроект о возмещении банковских вкладов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by