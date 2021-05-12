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Товарооборот между Беларусью и Узбекистаном за I квартал 2021 года увеличился на четверть
12.05.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Товарооборот Беларуси и Узбекистана увеличился на четверть в первом квартале. Экспорт белорусских товаров увеличился на 37,4 %, приблизившись к отметке в 60 миллионов долларов. В первом квартале Беларусь существенно нарастила поставки в Узбекистан охлажденной и замороженной говядины, этой продукции поставлено на сумму свыше 13 миллионов долларов, на 1,5 миллиона отгружено белорусских лекарств, примерно столько же - полимеров. Также возросли поставки на узбекский рынок тракторов и грузовых автомобилей.
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Товарооборот Беларуси и Узбекистана увеличился на четверть в первом квартале. Экспорт белорусских товаров увеличился на 37,4 %, приблизившись к отметке в 60...
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