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Депутаты приняли законопроект о возмещении банковских вкладов
12.05.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
При банкротстве банка возместить вклад физлицу можно будет уже в течение семи дней. Эта норма содержится в законопроекте, который в первом чтении приняли белорусские депутаты. Кроме того, сохраняются все гарантии государства, которые были до этого. Согласно документу, новые возможности открываются и для предпринимателей. Усиливается роль Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов физических лиц.
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При банкротстве банка возместить вклад физлицу можно будет уже в течение семи дней. Эта норма содержится в законопроекте, который в первом чтении приняли...
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