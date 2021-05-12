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Депутаты приняли законопроект о возмещении банковских вкладов

12.05.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

При банкротстве банка возместить вклад физлицу можно будет уже в течение семи дней. Эта норма содержится в законопроекте, который в первом чтении приняли белорусские депутаты. Кроме того, сохраняются все гарантии государства, которые были до этого. Согласно документу, новые возможности открываются и для предпринимателей. Усиливается роль Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов физических лиц.

Нормы закона о гарантировании вкладов также приводятся в соответствие с положениями законов Беларуси "О бухгалтерском учете и отчетности" и "Об аудиторской деятельности".

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При банкротстве банка возместить вклад физлицу можно будет уже в течение семи дней. Эта норма содержится в законопроекте, который в первом чтении приняли...
 
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