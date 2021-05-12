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SIM-карты А1 теперь можно зарегистрировать самостоятельно в розничных сетях
12.05.2021 14:25 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
12 мая компания А1 представила белорусам свой новый продукт –
Комплект «SIM-to-go» стоит 5 рублей. Эти деньги поступят на лицевой счет абонента сразу после успешной активации SIM-карты. Сделать это можно на смартфоне в приложении «Мой А1», которое доступно для бесплатного скачивания в App Store и Play Market.
Самостоятельная регистрация и активация «SIM-to-go» доступна только совершеннолетним гражданам Республики Беларусь, занимает 3 минуты и состоит из нескольких шагов, которые последовательно предлагаются в приложении «Мой А1»:
Изменить выбранный тарифный план, подключить различные дополнительные услуги, следить за балансом лицевого счета впоследствии можно, также не посещая офис: в приложении «Мой А1» доступны все необходимые функции для управления своим номером и возможностями выбранного тарифа.
Приобрести комплект «SIM-to-go» от А1 уже можно в 119 магазинах сетей-партнеров, расположенных в 41 городе Беларуси. Список партнеров постоянно расширяется, обновление можно отслеживать на официальном сайте компании.
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12 мая компания А1 представила белорусам свой новый продукт – комплект «SIM-to-go», состоящий из SIM-карты А1 с начальным балансом, которую теперь можно приобрести не...
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