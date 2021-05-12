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SIM-карты А1 теперь можно зарегистрировать самостоятельно в розничных сетях

12.05.2021 14:25 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

12 мая компания А1 представила белорусам свой новый продукт – комплект «SIM-to-go», состоящий из SIM-карты А1 с начальным балансом, которую теперь можно приобрести не только в магазинах А1, но и в розничных сетях.

Комплект «SIM-to-go» стоит 5 рублей. Эти деньги поступят на лицевой счет абонента сразу после успешной активации SIM-карты. Сделать это можно на смартфоне в приложении «Мой А1», которое доступно для бесплатного скачивания в App Store и Play Market.

Самостоятельная регистрация и активация «SIM-to-go» доступна только совершеннолетним гражданам Республики Беларусь, занимает 3 минуты и состоит из нескольких шагов, которые последовательно предлагаются в приложении «Мой А1»:

  • на странице входа в приложение выбрать раздел «Активация новой SIM-карты»;
  • отсканировать штрих код, который указан на SIM-карте;
  • выбрать тарифный план из доступных для подключения: «Без Лимита», «Комфорт S/M/L», Lemon Z/Y/X и «Стартовый»;
  • отсканировать паспорт, последовательно выполняя предлагаемые шаги;
  • пройти аутентификацию по распознаванию лица;
  • поставить электронную подпись на регистрационной форме.

Изменить выбранный тарифный план, подключить различные дополнительные услуги, следить за балансом лицевого счета впоследствии можно, также не посещая офис: в приложении «Мой А1» доступны все необходимые функции для управления своим номером и возможностями выбранного тарифа.

Приобрести комплект «SIM-to-go» от А1 уже можно в 119 магазинах сетей-партнеров, расположенных в 41 городе Беларуси. Список партнеров постоянно расширяется, обновление можно отслеживать на официальном сайте компании.

 
 
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12 мая компания А1 представила белорусам свой новый продукт – комплект «SIM-to-go», состоящий из SIM-карты А1 с начальным балансом, которую теперь можно приобрести не...
 
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