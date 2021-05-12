Терпение кончилось. Бизнес возмущен практикой применения печально известной статьи Налогового кодекса

Источник материала: Tut.by

Белорусская научно-промышленная ассоциация и Республиканский союз промышленников и предпринимателей предлагают ввести мораторий на применяемую в настоящее время практику доначисления налогов и штрафных санкций при применении пункта 4 статьи 33 Налогового кодекса до урегулирования этой проблемы в соответствующем нормативном правовом акте.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Суть в том, что практика реализации пункта 4 статьи 33 Налогового Кодекса с первых дней имеет ряд проблем, обусловленных неполнотой предписаний указанного структурного элемента статьи 33.

Бизнес-союзы считают, что контролирующие органы, проводя проверки хозяйствующих субъектов за периоды до 1 января 2019 года по правилам, установленным пунктом 4 статьи 33 НК, действующим с 1 января 2019 года, принимают решения, приводящие к изъятию в бюджет существенных сумм в виде доначисленных налогов и штрафных санкций, что ведет к ликвидации хозяйствующих субъектов, увольнению работников и другим негативным последствиям для экономики и социальной сферы. При этом ранее уплаченные хозяйствующими субъектами налоги не принимаются в зачет при определении размера доначисленных налогов и штрафных санкций.

Бизнес: …ранее уплаченные хозяйствующими субъектами налоги не принимаются в зачет при определении размера доначисленных налогов и штрафных санкций

«Такая практика идет в разрез с применяемыми более 15 лет усилиями государства по стимулированию деловой инициативы и развитию регионов, созданию новых рабочих мест, отраженными, в частности, в декретах от 20 декабря 2007 года № 9, от 7 мая 2012 года № 6, от 23 ноября 2017 № 7, указах от 17 июля 2014 № 347, от 15 декабря 2016 № 466», — говорится в письме.

Вопрос о ретроактивном применении норм пункта 4 статьи 33 НК и о методологии расчета сумм доначисляемых налогов был предметом обсуждения в Министерстве по налогам и сбором. Руководство МНС указало представителям бизнес-сообщества, что применение норм пункта 4 статьи 33 НК показало увеличение уровня недобросовестности бизнеса, применяемые меры в отношении хозяйствующих субъектов являются мерами ответственности и не позволяют учитывать при расчете сумм недоплаченных налогов суммы налогов ранее уплаченные хозяйствующими субъектами.

МНС: …применение норм пункта 4 статьи 33 показало увеличение уровня недобросовестности бизнеса, применяемые меры — меры ответственности и не позволяют учитывать при расчете сумм недоплаченных налогов ранее уплаченное.

Не учтена Министерством и известная ему практика применения в Российской Федерации норм российского Налогового кодекса, аналогичных нормам пункта 5 статьи 33 НК, согласно которой, доначисляя налоги по результатам проверок с применением таких норм, контролирующий орган должен рассчитать доначисляемую сумму налогов с учетом сумм тех налогов, которые плательщик уже уплатил в бюджет по своей деятельности, несмотря на то, что уплата в бюджет могла быть в виде другого налога, например, налога при упрощенной системе налогообложения.

«Применяемый контролирующими органами указанный ретроактивный подход влечет убытки реального сектора экономики, уничтожение малых предприятий (КФХ, небольшие мебельные производства и т.п.), ведет к росту безработицы, увеличению социального напряжения, недовольству экономической, фискальной и карательной политикой государства», — отмечено в письме.

В целях единообразного применения пункта 4 статьи 33 НК Верховный суд в 2019 году направил в адрес экономических судов «Разъяснения об отдельных вопросах применения пункта 4 статьи 33 Налогового кодекса Республики Беларусь» .

К сожалению, разъяснения и их использование контролирующими и правоохранительными органами, а также судами не сняли остроту проблемы применения пункта 4 статьи 33 НК к отношениям по исчислению и уплате налогов, совершенных хозяйствующими субъектами до 1 января 2019, констатируют бизнес-союзы.

Проблему рассмотрели на расширенном заседании Юридического Совета Республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация» с участием экспертов от членских организаций Республиканского союза промышленников и предпринимателей и представителей депутатского корпуса.

Для разрешения указанных проблем бизнес-союзы предлагают:

— принять решение о введении моратория на применяемую в настоящее время практику доначисления налогов и штрафных санкций при применении пункта 4 статьи 33 НК до урегулирования этой проблемы в соответствующем нормативном правовом акте;

— Верховному суду провести анализ практики рассмотрения судами дел, связанных с применением пункта 4 статьи 33 НК (экономических, дел об административных правонарушениях, уголовных дел), и по результатам анализа принять соответствующее постановление Пленума Верховного суда или рекомендации по урегулированию рассматриваемой проблемы в ином нормативном правовом акте;

— Конституционному суду на основании статьи 83 Закона «О конституционном судопроизводстве» рассмотреть вопрос о пересмотре решения Конституционного суда от 22 декабря 2018 № Р-1159/2018 ввиду выявившейся в правоприменительной практике неполноты и неопределенности предписаний пункта 4 статьи 33 НК, подлежащих применению в системном единстве с нормами пункта 4 статьи 33 НК и пунктом 15 статьи 4 Закона № 159-З.

Это и другие предложения направлены в Администрацию президента, Правительство, Конституционный Суд и Верховный Суд. Обращение БНПА и РСПП содержит подробные описания реальных кейсов, связанных с ретроспективным применением пункта 4 статьи 33 НК.

«Недоотмененный» указ № 488 и его реинкарнация

Напомним, в новой редакции Налогового кодекса, вступившей в силу с 1 января 2019 года, есть статья 33, которая содержит определение налоговой базы и налоговой ставки. Но особый интерес и вопросы представляет пункт 4 этой статьи. Эта норма была введена неожиданно, без предварительного обсуждения с бизнесом, хотя по сути ее содержание коренным образом меняет логику налогообложения.

До введения этой нормы плательщики понимали, что налоговая база может быть скорректирована в случаях контроля цен сделок по правилам трансфертного ценообразования, тонкой капитализации, применения указа № 488 (например, в случае сделки с контрагентом, включенным в реестр «лжепредпринимательских структур»). С учетом содержания и отсутствия четких разъяснений по применению п. 4 ст. 33 НК уже в 2019 году возник ряд вопросов, которые вызывали обоснованные опасения в бизнес-сообществе.