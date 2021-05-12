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Доллар США просел, евро подорожал на торгах в среду

12.05.2021 15:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая ― Sputnik. Евро вырос в стоимости, доллар США и российский рубль упали в цене на торгах в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро подорожал на 0,29%, доллар США потерял в стоимости 0,18%, российский рубль просел на 0,08%.

По итогам торгов 12 мая на бирже указаны следующие курсы:

  • 1 евро – 3,07 белорусского рубля,
  • 1 доллар США – 2,53 рубля,
  • 100 российских рублей – 3,42 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Российский рубль сдал свои позиции и немного стал дешевле на торгах в середине недели по отношению к белорусской валюте.
 
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