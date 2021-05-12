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Доллар США просел, евро подорожал на торгах в среду
12.05.2021 15:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мая ― Sputnik. Евро вырос в стоимости, доллар США и российский рубль упали в цене на торгах в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро подорожал на 0,29%, доллар США потерял в стоимости 0,18%, российский рубль просел на 0,08%.
По итогам торгов 12 мая на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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Российский рубль сдал свои позиции и немного стал дешевле на торгах в середине недели по отношению к белорусской валюте.
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