Отходы, выбросы, влияние на природу. Госкомнадзор ответил на вопросы о работе БелАЭС

Источник материала: Tut.by

Что будет при падении на энергоблок БелАЭС самолета? Как контролируется влияние работы станции на окружающую среду? Госатомнадзор ответил на вопросы, поступившие во время общественных слушаний перед выдачей лицензии на эксплуатацию энергоблока № 1 Белорусской АЭС.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во время общественных слушаний перед выдачей лицензии на эксплуатацию энергоблока № 1 БелАЭС Госкомнадзору поступило более семи десятков вопросов. На 47 из них специалисты успели ответить во время слушаний, ответы на остальные позже опубликовали на сайте структуры.

Падение самолета

Во время слушаний главный специалист регулирования ядерной безопасности Госатомнадзора Ирина Витязь рассказывала , что Белорусская АЭС рассчитана на падение легкого самолета весом до 5,6 тонны.

«Что произойдет при падении на энергоблок самолета массой более 5,7 тонн, летящего со скоростью более 100 м/с?», — задал вопрос представитель программы «Безопасность радиоактивных отходов» российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский. На что специалисты ответили, что в Беларуси принимаются меры по изменению маршрутов наиболее опасных воздушных трасс, а над площадкой Белорусской АЭС действует запретная зона для полетов всех видов воздушных судов и дронов. Госкомнадзор ссылается на отчет миссии МАГАТЭ по оценке безопасности Белорусской АЭС, где говорится, что на БелАЭС обеспечивается защита от крушения воздушного судна с применением проектных и административных мер, сводящих к минимуму вероятности падения самолета на площадку АЭС.

А как же Вилия?

Людей также интересовало воздействие работы АЭС на окружающую среду. Основной природный ресурс для непрерывной работы станции — поверхностная вода, которая берется в основном из реки Вилия, указывают специалисты. Для атомной электростанции установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод, отводимых в водные объекты. А воды, которые сбрасываются в реку, проходят производственный лабораторный контроль.

Мониторинг окружающей среды в связи с возможным воздействием АЭС идет непрерывно. Кроме этого каждую неделю мониторится уровень, температура, мутность воды, расход воды, скорость течения, а 7 раз в год отбираются пробы воды для определения химического и биологического состава; в зимний период проводятся наблюдения за ледовыми явлениями. Контроль химического загрязнения окружающей среды от воздействия Белорусской АЭС по разным параметрам проводится 1 раз в год для земли, животных и растительности, а воздух проверяется по этим параметрам 32 раза в год.

Контроль радиационного фона: почему только раз в сутки

Председатель правления общественного объединения «Экодом» Ирина Сухий заметила, что данные мониторинга радиационного контроля не доступны на сайте в режиме реального времени. Представители Госкомнадзора ответили, что данные автоматизированной системы контроля радиационной обстановки АЭС (мощность дозы гамма-излучения на 10 постах контроля) обновляются на сайте БелАЭС один раз в сутки. Результаты измерения мощности дозы гамма-излучения с постов автоматизированной системы контроля радиационной обстановки Минприроды публикуются на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды пока раз в сутки, но в будущем планируется обновлять их не реже, чем каждые три часа.

Что будет с отходами?

Обратившиеся с вопросами также интересовались судьбой отходов АЭС. Низкоактивные и среднеактивные радиоактивные отходы после временного хранения на территории атомной электростанции в течение 10 лет будут направляться в пункт захоронения. Его планируется построить до 2030 года. Высокоактивные радиоактивные отходы по истечении проектного срока хранения в специально оборудованном отсеке (60 лет) подлежат размещению в пункт захоронения в глубоких геологических формациях, указано в сообщении.

Как сообщалось ранее, через 10 лет в Беларуси будет возведена первая очередь хранилища радиоактивных отходов Белорусской АЭС. Сейчас идет выбор площадки. Временное хранение низко- и среднеактивных отходов будет организовано на самой площадке атомной электростанции в течение 10 лет. Планируется, что за 60 лет проектного срока эксплуатации Белорусской АЭС будет образовано около 9 тыс. кубометров низко- и среднеактивных, а также примерно 60 кубометров высокоактивных отходов.

Напомним, атомная электростанция в Островце состоит из двух энергоблоков по 1200 МВТ каждый. Белорусская АЭС разработана на базе российского проекта АЭС-2006 с водо-водяным реактором, на ней пять барьеров безопасности, предотвращающих возможный выход радиации, в случае полного обесточивания станция может работать автономно 24 часа.

Открыли БелАЭС 7 ноября 2020 года. После этого первый энергоблок БелАЭС неоднократно отключали от сети. Эксперты «Росатома» объясняли , что многочисленные отключения первого энергоблока БелАЭС проводятся для тестирования всех систем и оборудования.