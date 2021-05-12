Товарооборот РФ и Беларуси вырос на четверть в I квартале 2021 года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Товарооборот между Россией и Беларусью в январе-марте составил 8,138 миллиарда долларов, говорится в материалах Федеральной таможенной службы РФ.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года взаимная торговля выросла сразу на 25,2%, что объясняется низкой базой I квартала 2020 года, когда белорусские НПЗ остались без российской нефти, поступавшей по магистральному трубопроводу. В результате отсутствия контрактов на поставки черного золота товарооборот и просел в первые три месяца прошлого года.

По информации ФТС, российский экспорт в Беларусь за отчетный период "составил 4,824 миллиарда долларов (рост на 39,1%), импорт в Россию из Беларуси - 3,315 миллиарда (увеличение на 9,4%)".

В профильном ведомстве уточнили, что доля республики в общем обороте российской внешней торговли в январе-марте текущего года выросла до 5,3% с 4,5% годом ранее.

Интересно, что взаимный товарооборот в 2020 году по данным ФТС, составил 28,5 миллиарда долларов. По информации Белстата, он достиг отметки в 29,5 миллиарда долларов. Если отталкиваться от белорусской статистики, то торговля просела на 17,3%. Россия при этом осталась для Беларуси основным торгово-экономическим партнером, на долю которого приходится 47,9%.

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