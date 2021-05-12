Инфляция в Беларуси за четыре месяца составила 4,6%

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Инфляция в Беларуси в январе-апреле составила 4,6%, сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета республики.

"Индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 100,7%, с декабрем 2020 г. – 104,6%", - говорится в сообщении.

При этом индекс цен на продовольственные товары в сравнении с отчетным периодом прошлого года составил 107,4%. Индекс цен на непродовольственные товары – 109,4%, а на услуги – 108,6%. При этом только за апрель продукты стали дороже на 0,9%, непродовольственные - 0,8%, а услуги - 0,4%.

В прошлом году только по официальным данным инфляция в стране составила 7,4% вместо запланированных на государственном уровне 5%.

Ранее стало известно, что Совет министров утвердил среднесрочную программу развития республиканского бюджета на 2021-2023 годы. Согласно документа в 2021 году инфляция должна составить 5,5%.

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