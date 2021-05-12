ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Инфляция в Беларуси за четыре месяца составила 4,6%

12.05.2021 17:17 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Инфляция в Беларуси в январе-апреле составила 4,6%, сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета республики.

"Индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 100,7%, с декабрем 2020 г. – 104,6%", - говорится в сообщении.

При этом индекс цен на продовольственные товары в сравнении с отчетным периодом прошлого года составил 107,4%. Индекс цен на непродовольственные товары – 109,4%, а на услуги – 108,6%. При этом только за апрель продукты стали дороже на 0,9%, непродовольственные - 0,8%, а услуги - 0,4%.

В прошлом году только по официальным данным инфляция в стране составила 7,4% вместо запланированных на государственном уровне 5%.

Ранее стало известно, что Совет министров утвердил среднесрочную программу развития республиканского бюджета на 2021-2023 годы. Согласно документа в 2021 году инфляция должна составить 5,5%.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлом году в республиканские власти зафиксировали годовую инфляцию в размере 8,5% вместо запланированных в прогнозе социально-экономического развития 5%.
 
Новости дня
Новости экономики
 
«С большей вероятностью, после Лукашенко не будет преемственности». Эксперты о знаковом декрете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by