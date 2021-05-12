|
Инфляция в Беларуси за четыре месяца составила 4,6%
12.05.2021 17:17 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мая – Sputnik. Инфляция в Беларуси в январе-апреле составила 4,6%, сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета республики.
"Индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 100,7%, с декабрем 2020 г. – 104,6%", - говорится в сообщении.
При этом индекс цен на продовольственные товары в сравнении с отчетным периодом прошлого года составил 107,4%. Индекс цен на непродовольственные товары – 109,4%, а на услуги – 108,6%. При этом только за апрель продукты стали дороже на 0,9%, непродовольственные - 0,8%, а услуги - 0,4%.
В прошлом году только по официальным данным инфляция в стране составила 7,4% вместо запланированных на государственном уровне 5%.
Ранее стало известно, что Совет министров утвердил
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлом году в республиканские власти зафиксировали годовую инфляцию в размере 8,5% вместо запланированных в прогнозе социально-экономического развития 5%.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)