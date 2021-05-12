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Инфляция в Беларуси не замедляется
12.05.2021 17:43 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
По данным Национального статистического комитета, рост цен в Беларуси в апреле обуздать не удалось: он сохранился на уровне марта.
Апрельская инфляция в Беларуси составила 0,7% и сохранилась
В апреле цены на продовольственные товары в сравнении с мартом выросли на 0,9%, непродовольственные товары на 0,8%, на услуги — на 0,4%. По сравнению с декабрем прошлого года, цены на продовольственные товары выросли на 4,6%, на непродовольственные — на 4,7%, на услуги — на 4,4%.
В годовом исчислении продовольствие подорожало на 7,4%, непродовольственные товары — на 10,1%, а услуги — на 8,9%.
Напомним, что официальные власти
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По данным Национального статистического комитета, рост цен в Беларуси в апреле обуздать не удалось: он сохранился на уровне марта.
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