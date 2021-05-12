Инфляция в Беларуси не замедляется

По данным Национального статистического комитета, рост цен в Беларуси в апреле обуздать не удалось: он сохранился на уровне марта.

Апрельская инфляция в Беларуси составила 0,7% и сохранилась на уровне марта, в годовом исчислении индекс потребительских цен вырос на 8,6%, по сравнению с декабрем прошлого года, в апреле он увеличился на 4,6%.

В апреле цены на продовольственные товары в сравнении с мартом выросли на 0,9%, непродовольственные товары на 0,8%, на услуги — на 0,4%. По сравнению с декабрем прошлого года, цены на продовольственные товары выросли на 4,6%, на непродовольственные — на 4,7%, на услуги — на 4,4%.

В годовом исчислении продовольствие подорожало на 7,4%, непродовольственные товары — на 10,1%, а услуги — на 8,9%.