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Россельхознадзор снял запрет на поставки белорусских овощей в Россию
12.05.2021 17:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мая – Sputnik. Продукция двух белорусских предприятий – ОАО "ТК" Берестье" (Брестская область) и КУП "Минская овощная фабрика" (Минская область) – снова официально может продаваться в России с 12 мая 2021 года.
Разрешение на торговлю размещено на сайте Россельхознадзора.
Запрет на продукцию этих предприятий был введен после того, как 9 октября 2020 года в белорусских овощах были обнаружены следы мозаики пепино. Визуально это заболевание проявляется "мраморностью" плодов. Вирус считается наиболее опасным для сельхозпродукции и значительно снижает ее товарные качества. Как показывают наблюдения, урожайность из-за мозаики пепино падает на 4-15%.
Как правило, "цепляет" вирус еще рассада при пересадке в теплицу. Эффективных средств борьбы с ним нет, поэтому соблюдаются жесткие профилактические меры.
В целях предосторожности в начале октября запрет был введен в отношении продукции из Минской области, а 30 октября 2020 года Роспотребнадзор распорядился запретить продукцию из Брестского региона.
После обследования закрытых грунтов и под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси сейчас ограничения в поставке отменены.
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