Россельхознадзор снял запрет на поставки белорусских овощей в Россию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Продукция двух белорусских предприятий – ОАО "ТК" Берестье" (Брестская область) и КУП "Минская овощная фабрика" (Минская область) – снова официально может продаваться в России с 12 мая 2021 года.

Разрешение на торговлю размещено на сайте Россельхознадзора.

Запрет на продукцию этих предприятий был введен после того, как 9 октября 2020 года в белорусских овощах были обнаружены следы мозаики пепино. Визуально это заболевание проявляется "мраморностью" плодов. Вирус считается наиболее опасным для сельхозпродукции и значительно снижает ее товарные качества. Как показывают наблюдения, урожайность из-за мозаики пепино падает на 4-15%.

Как правило, "цепляет" вирус еще рассада при пересадке в теплицу. Эффективных средств борьбы с ним нет, поэтому соблюдаются жесткие профилактические меры.

В целях предосторожности в начале октября запрет был введен в отношении продукции из Минской области, а 30 октября 2020 года Роспотребнадзор распорядился запретить продукцию из Брестского региона.

После обследования закрытых грунтов и под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси сейчас ограничения в поставке отменены.

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