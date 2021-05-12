Положительное сальдо торговли в I квартале превысило 800 миллионов долларов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Внешнеторговый оборот товаров и услуг в январе-марте этого года составил 19 794,1 миллиона долларов, что выше аналогичного показателя прошлого года на 17,1%, говорится в материалах Нацбанка.

В том числе экспорт товаров и услуг в первом квартале вырос на 19,5% и составил 10 311,1 миллиона долларов. Импорт товаров и услуг увеличился только на 14,7% до 9 483,0 миллиона долларов.

При этом сальдо внешней торговли сложилось положительным в размере 828 миллионов долларов, что в 2,3 раза больше, чем за отчетный период 2020 года.

Внешнеторговый оборот товаров в первом квартале составил 16 259,8 миллиона долларов и вырос на 20,4%. Сальдо внешней торговли товарами при этом оказалось в минусе на 213,4 миллиона долларов или в три раза меньше, чем годом ранее.

В свою очередь внешнеторговый оборот услуг прирос всего на 4,1% и остановился у отметки в 3 534,3 миллиона долларов. Правда, при этом положительное сальдо достигло цифры – 1 041,4 миллиона долларов.

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