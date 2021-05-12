Индексации доходов в мае не будет

Министерство труда и соцзащиты сообщило, что рост инфляции в апреле был недостаточным для индексации доходов населения.

По информации пресс-службы ведомства, денежные доходы населения, привязанные к базовой величине, базовой ставке, бюджету прожиточного минимума, а также минимальная зарплата за апрель не индексируются.