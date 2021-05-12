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Индексации доходов в мае не будет

13.05.2021 07:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство труда и соцзащиты сообщило, что рост инфляции в апреле был недостаточным для индексации доходов населения.

По информации пресс-службы ведомства, денежные доходы населения, привязанные к базовой величине, базовой ставке, бюджету прожиточного минимума, а также минимальная зарплата за апрель не индексируются.

Денежные доходы населения, привязанные к базовой величине, базовой ставке, бюджету прожиточного минимума, а также минимальная зарплата за апрель не индексируются: индексация доходов производится, если инфляция превысила 5-процентный порог с момента последней индексации. С начала года индекс потребительских цен в стране вырос менее, чем на пять процентов, за апрель — на 0,7%.

 
 
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Министерство труда и соцзащиты сообщило, что рост инфляции в апреле был недостаточным для индексации доходов населения.
 
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