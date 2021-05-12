Российский рубль укрепляется к доллару: последуют ли за ним валюты стран ЕАЭС?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая - Sputnik. Никита Чикунов. С начала мая курс российского рубля по отношению к доллару стал постепенно расти. По мнению финансовых аналитиков, в ближайшие месяцы эта тенденция сохранится, несмотря на санкционные риски.

Это обстоятельство, помимо выгод для самой России, создает условия для аналогичного укрепления к доллару национальных валют остальных стран Евразийского экономического союза.

Подробнее – в материале Sputnik.

Хорошее время для рубля

С начала мая российский рубль укрепился к американской валюте на 1,3% – первого числа $1 стоил 75,29 рос. руб., 11 мая – 74,31 рос. руб.

В первый рабочий день послепраздничной недели российский рубль продолжил рост. В понедельник утром, 11 мая, российская валюта торговалась на уровне 74,29 руб. за доллар, но уже к вечеру – на момент закрытия основных торгов на Московской бирже – курс доллара составил 74,06 рубля (на 29 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов).

Одним из факторов улучшения позиций российского рубля остается положительная динамика цен на мировом нефтяном рынке – котировки нефти марки Brent выросли на 3% – до $68,5 за баррель, говорит руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.

В пользу российской валюты также сыграло снижение политических рисков после новости о готовящейся в июне встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, добавляет он.

Удачное сочетание внешних и внутренних факторов действительно поспособствовало укреплению российского рубля, соглашается руководитель Центра странового анализа Евразийского банка развития (ЕАБР) Алексей Кузнецов.

"Рубль сейчас поддерживают повысившиеся цены на нефть и некоторое ослабление геополитической напряженности. В текущих условиях актуальным для рубля в ближайшей перспективе является диапазон 73-75 рос. руб. за доллар. В целом российская валюта имеет потенциал укрепления до конца года. Текущий прогноз ЕАБР предполагает средний курс российского рубля к доллару в размере 73,6 в этом году", – объясняет он.

Несмотря на положительную динамику, подчеркивает директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Михаил Николаев, риском для рубля остается санкционный фон.

"Позитивных рыночных факторов для укрепления рубля сейчас больше. Но дальнейшая ситуация во многом определяться геополитической обстановкой", – подтверждает Даниил Наметкин.

Союзные валюты оглядываются на Россию

Для партнеров России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) усиление российского рубля – хороший сигнал, считает директор института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Александр Кнобель.

"Конечно, для стран Союза это положительный сигнал. Во-первых, по причине достаточно интенсивной взаимной торговли. Расчет за операции чаще всего осуществляется в российских рублях. Поэтому можно утверждать, что риски девальвации национальных валют сейчас существенно снижаются", – продолжает экономист.

По данным ЕАБР, по итогам третьего квартала 2020 года доля расчетов в национальных валютах во взаимной торговле стран ЕАЭС достигла 73,3%, тогда как в 2013-м она составляла 62,7%. Большинство операций проводятся в российских рублях (в 2019 году – 72%).

Вероятность того, что курсы нацвалют стран ЕАЭС начнут укрепляться к доллару вслед за российским рублем, действительно есть, замечает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

"В целом курсы с определенной разницей во времени движутся в схожих направлениях, поскольку экономические возможности других государств Союза очень сильно завязаны на России. Большую роль играет экспорт национальных товаров в Россию, чаще всего – продукции сельского хозяйства. Чем крепче рубль по отношению к доллару, тем выше выручка наших партнеров-экспортеров", – говорит эксперт.

Если нынешняя тенденция сохранится и российский рубль продолжит расти, то через три-четыре месяца положительные изменения затронут и другие нацвалюты ЕАЭС, предполагает Александр Кнобель.

Не исключено, что курсы тенге, белорусского рубля, драма и сома будут укрепляться к американской валюте опережающими темпами, обращает внимание Михаил Николаев.

"Валюты стран ЕАЭС зависят от поведения российского рубля, обменные курсы внутри сообщества, как правило, относительно стабильны. Однако обострившиеся санкционные риски в марте ослабили российский рубль по отношению к другим валютам Союза. Поэтому можно ожидать, что они будут укрепляться несколько сильнее", – уточняет он.

Незамедлительная реакция

По словам Алексея Кузнецова, на сегодняшний день положительную динамику к доллару показывает не только российский рубль, но также казахстанский тенге и белорусский рубль.

"Поддержку тенге, как и российскому рублю, оказывает повышение нефтяных цен. По итогам 2021 года курс этой валюты прогнозируется в среднем около 420 тенге за доллар (по данным на 12 мая – 426 за доллар). Белорусский рубль с 30 апреля по 12 мая укрепился к доллару на 1%", — говорит он.

Поддержку белорусской валюте оказал возросший объем экспорта нефтепродуктов и рост золотовалютных резервов – к 1 мая они увеличились на 4,9% в месячном выражении, до $7,3 млрд, добавляет Даниил Наметкин.

С конца прошлой недели американская валюта стала дешеветь по отношению к сому. Долгое время курс держался на отметке 84,9 сома, однако в пятницу, 7 мая, он снизился до 84,6. Как сообщили Sputnik Кыргызстан в Национальном банке КР, это связано с избыточным предложением доллара на валютном рынке.

Из общей картины выбивается только Армения. В майском выпуске макроэкономического обзора ЕАБР по государствам-участникам банка указывалось, что в апреле драм ослаб ко всем основным валютам, в том числе доллару. Однако намечающийся в Союзе тренд на усиление нацвалют дает Еревану повод для осторожного оптимизма.