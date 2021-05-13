От $60 тысяч за монолитный дом с готовой отделкой. В Беларуси начали строить коттеджи по технологии Velox: рассказываем, что это такое

– В России мы уже построили 300 домов по технологии VELOX. Прямо сейчас возводим еще двенадцать объектов под Питером. Некоторые клиенты вовсе не делают дополнительную отделку, а это и не обязательно. Внешняя плита не поглощает и не накапливает влагу, не подвержена гниению и плесени, на ближайшие десятилетия сохранит первозданный вид дерева. Многие оставляют фактуру древесной щепы и внутри помещения, используя это как «фишку» в дизайне. А это дополнительная экономия на отделке.

Если вид древесной щепы не входит в концепцию вашего дома, то плита – отличная база для отделки: стены не надо дополнительно выравнивать гипсокартонном, штукатурка прекрасно ложиться на плиту за счет цементной связки. При желании, перегородки можно просто покрасить.

– В отличие от кирпича, газосиликата или керамзитобетона, технология не требует дополнительных вложений времени, сил и денег на утепление. Все уже готово. При этом можно обойдись даже без отделки, а, значит, сэкономить на вентфасадах и штукатурке. Построил - и живи.

Качественный фундамент – гарант надежности

«ЕвроГрадСтрой» гарантирует качество своим клиентам, поэтому минимизирует возможные риски, связанные со строительством. Акцент в компании делают на надежный фундамент, профессиональную сборку, качественные комплектующие (кровля, окна, материалы). Василий Валерьевич уверен – недооценивать фундамент губительно для всего процесса. Если допущена ошибка на этом этапе, то дом не спасти – только снос:

– Наш подход к фундаменту сильно отличается от стандартов рынка. Это очень тонкий и важный процесс, от которого зависит исход всей стройки. Прежде чем строить, мы обязательно проводим геологию почвы. По результатам экспертиз конструктор находит лучшее решение, готовит проект. Эти работы компания делает за свой счет, но благодаря тщательному подходу мы можем гарантировать клиенту, что дом простоит столетия.

Главная ошибка белорусских строителей в том, что на большинстве объектов стараются сэкономить и используют ленточный фундамент. Мол, монолитный – это дорого, зачем переплачивать? Итог – за несколько лет дом приходит в негодность.

Мы ставим дома на монолитный фундамент так, чтобы стены точно не треснули, а дом простоял максимально долго. Есть вещи, на которых нельзя экономить, и это ровно тот случай. Фундамент – это сердце дома, малейшая ошибка и дом придется снести. Это уже не исправишь.