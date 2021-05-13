|
От $60 тысяч за монолитный дом с готовой отделкой. В Беларуси начали строить коттеджи по технологии Velox: рассказываем, что это такое
13.05.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Технология Velox хорошо известна за рубежом, но пока только набирает обороты в Беларуси. Производитель обещает каменный дом по качеству дорогого кирпича, но значительно дешевле. Как это возможно? Realt.byсъездил в
Что такое VELOX?
Строительство дома – дело ответственное и затратное, отсюда споры: какая технология лучше, что экологичней, что долговечней. Рынок кишит предложением компаний-застройщиков, но, кажется, у отечественных производителей появился серьезный конкурент. VELOX – это технология монолитного строения в несъемной опалубке из щепоцементных плит. Более 5 лет ООО «ЕвроГрадСтрой» возводит такие дома в России, а теперь энергосберегающая технология быстрого возведения домов доступна и в Беларуси. Директор компании-застройщика Василий Валерьевич рассказал Realt.by, почему на технологию стоит обратить внимание:
– Мы не открыли Америку, а привезли в Беларусь то, что давно зарекомендовало себя на мировой арене. Система разработана в Австрии в 1956 году, запатентована семейной фирмой VELOX WERK. Благодаря технологическим особенностям, плита может конкурировать с самыми дорогими материалами в строительстве, но в разы доступней. Материал полностью соответствует требованиям экодевелопмента по энергоэффективности и экологической устойчивости: 95% плиты – это прессованная еловая щепа с низким содержанием сахаров, связка – цемент и силикатный клей. В итоге мы получаем плиту, которая практически на 100% состоит из дерева, но, за счет минерализации, не стареет, не деформируется, не гниет, не намокает и не горит. Материал получается тяжелым и чрезвычайно надежным.
Утепление и отделка не нужны
Но это только кусок «пирога».Стандартный размер стены по технологии VELOX – 37 сантиметров. Она включает в себя не только щепоцементную плиту, но также монолитное основание и утеплитель. Дополнительно утеплять такие стены не нужно, отделка – дело вкуса,кроме того, панель отличается высокой звукоизоляцией. Благодаря своим особенностям, технология VELOX используется не только в строительстве жилья: из щепоцементных плит делают противошумные щиты у трасс, применяют в студиях звукозаписи.
– Утеплитель монтируется с наружной плитой в заводских условиях. В спрессованном виде плита поступает на участок. Уже на месте плита устанавливается на стяжку длиной 37 сантиметров. Далее мы создаем опалубку, вставляем арматуру и заливаем бетон высокой плотности. Так стена дома получается сразу «теплой» и не требует дополнительного утепления. Структура материала несъемной опалубки обеспечивает хороший воздушный обмен: стены «дышат» и домах создается комфортный микроклимат деревянного дома.
В итоге имеем очень надежный каменный дом из армированного железобетона. Стена, ядром которой является прочный железобетон, простоит лет 200, не меньше. Аналогом может выступить, пожалуй, только клинкерный кирпич высокого класса или кирпич с хорошими присадками. Но по стоимости такой объект выйдет в 2-4 раза дороже.
– В России мы уже построили 300 домов по технологии VELOX. Прямо сейчас возводим еще двенадцать объектов под Питером. Некоторые клиенты вовсе не делают дополнительную отделку, а это и не обязательно. Внешняя плита не поглощает и не накапливает влагу, не подвержена гниению и плесени, на ближайшие десятилетия сохранит первозданный вид дерева. Многие оставляют фактуру древесной щепы и внутри помещения, используя это как «фишку» в дизайне. А это дополнительная экономия на отделке.
Если вид древесной щепы не входит в концепцию вашего дома, то плита – отличная база для отделки: стены не надо дополнительно выравнивать гипсокартонном, штукатурка прекрасно ложиться на плиту за счет цементной связки. При желании, перегородки можно просто покрасить.
– В отличие от кирпича, газосиликата или керамзитобетона, технология не требует дополнительных вложений времени, сил и денег на утепление. Все уже готово. При этом можно обойдись даже без отделки, а, значит, сэкономить на вентфасадах и штукатурке. Построил - и живи.
Качественный фундамент – гарант надежности
«ЕвроГрадСтрой» гарантирует качество своим клиентам, поэтому минимизирует возможные риски, связанные со строительством. Акцент в компании делают на надежный фундамент, профессиональную сборку, качественные комплектующие (кровля, окна, материалы). Василий Валерьевич уверен – недооценивать фундамент губительно для всего процесса. Если допущена ошибка на этом этапе, то дом не спасти – только снос:
– Наш подход к фундаменту сильно отличается от стандартов рынка. Это очень тонкий и важный процесс, от которого зависит исход всей стройки. Прежде чем строить, мы обязательно проводим геологию почвы. По результатам экспертиз конструктор находит лучшее решение, готовит проект. Эти работы компания делает за свой счет, но благодаря тщательному подходу мы можем гарантировать клиенту, что дом простоит столетия.
Главная ошибка белорусских строителей в том, что на большинстве объектов стараются сэкономить и используют ленточный фундамент. Мол, монолитный – это дорого, зачем переплачивать? Итог – за несколько лет дом приходит в негодность.
Мы ставим дома на монолитный фундамент так, чтобы стены точно не треснули, а дом простоял максимально долго. Есть вещи, на которых нельзя экономить, и это ровно тот случай. Фундамент – это сердце дома, малейшая ошибка и дом придется снести. Это уже не исправишь.
Монолитный фундамент дороже аналогов, но вкупе со стенами и крышей объект обойдется по цене качественного газосиликатного дома.
– Мы сейчас говорим про качественную сборку из газосиликата, но найти такую сложно. Материал не гибкий, поэтому, если дом чуть-чуть повело, стены треснут. Чтобы этого не произошло, фундамент должен быть самого высокого качества, как и мастера. А это тоже стоит денег. Плюс – ленточный фундамент предполагает дополнительную стяжку пола, но это тоже траты.
Один из популярных в последнее время вариантов – УШП (утепленная шведская плита). Это удобно для тех, кто сразу хочет теплый пол, но такой конструктив подойдет не каждому. Мы заливаем плиту, утепляем ее, а следующий слой собственник делает на свой вкус.
3,5 месяца на «сборку», проектных ограничений нет
Еще одно преимущество технологии Velox – скорость. Строительство объекта занимает около 3,5 месяцев (с учетом форс-мажоров). Так, построить двухэтажный коттедж в 200 «квадратов» можно всего за 2-3 месяца. В эти сроки вы получите готовую «коробку» с окнами и крышей. К слову, на кровлю «ЕвроГрадСтрой» дает гарантию 10 лет.
– Материал гибкий и удобный в строительстве, поэтому по технологии Velox можно построить абсолютно любой проект и сделать это быстро. Некоторые клиенты приходят с готовыми проектами, другие – с желанием построиться. В этом случае наши специалисты помогают найти оптимальный вариант и подготовить проектное решение.
Цены и примеры
Цена объекта зависит от параметров и, при желании, можно возвести дом всего за $60 тыс. В качестве примера рассмотрим несколько готовых объектов, которые компания «ЕвроГрадСтрой» возвела в России.
Это дом в деревне Мендсары Ленинской области. Площадь объекта – 520 квадратных метров, выполнен в стиле шале. Отделка – планкен из лиственницы, натуральный камень, черепица. Стоимость полного теплого контура обошлась покупателю в $143.480.
Читайте также:
Будет похоже на Скандинавию. Как выглядит коттеджный поселок в Бресте с ценами от $ 109 тысяч за таунхаус
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От $60 тысяч за монолитный дом с готовой отделкой. В Беларуси начали строить коттеджи по технологии Velox: рассказываем, что это такое
Технология Velox хорошо известна за рубежом, но пока только набирает обороты в Беларуси. Производитель обещает каменный дом по качеству дорогого кирпича, но...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)