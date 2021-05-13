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1500 долларов за «квадрат». «НикаПроект» предлагает коммерческое помещение в строящемся ЖК на Прилукской
13.05.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Застройщик «НикаПроект» выставил на продажу встроенное помещение на втором этаже
Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам предлагается:
− встроенное нежилое помещение общей площадью 134,21 «квадрата», расположенное в 5-й секции на 2-м нежилом этаже с отдельным входом непосредственно с улицы с уровня земли.
Высота помещения будет составлять 2,6 метра. Встроенное помещение будет изолировано от жилой части дома глухими стенами и перегородками. Окна и входные двери планируются витражными из алюминиевых профилей с заполнением стеклопакетами. В качестве наружной отделки стен будет применен навесной вентилируемый фасад с керамогранитными плитами.
Помещение будет передано собственникам с черновой внутренней отделкой – штукатуркой стен и стяжкой пола. Система отопления и водоснабжения помещений выполняется отдельно от системы отопления и водопровода жилого дома.
Стоимость «квадрата» – 1500 долларов. Оплата в течение пяти суток. По соглашению сторон дольщику могут быть предоставлены скидки от общей стоимости объекта, либо иные условия его оплаты.
Напомним, что первая очередь ЖК «Smart» представляет собой 14-этажную секцию многоквартирного жилого каркасно-монолитного дома с площадками для парковки автомобилей, велопарковой и детской площадкой. Всего в первой очереди строительства представлены 104 квартиры. В начале прошлого года квартиры в этом ЖК
Сейчас застройщик предлагает к покупке квартиры во 2-й и 3-й очередях строительства. Это подъезды со 2-го по 7-й. Вторую очередь планируют закончить к 2022 году, а третью − к декабрю 2023-го.
В марте этого года мы
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1500 долларов за «квадрат». «НикаПроект» предлагает коммерческое помещение в строящемся ЖК на Прилукской
Застройщик «НикаПроект» выставил на продажу встроенное помещение на втором этаже ЖК «Смарт», который в данный момент девелопер возводит на месте частного...
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