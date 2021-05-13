1500 долларов за «квадрат». «НикаПроект» предлагает коммерческое помещение в строящемся ЖК на Прилукской

Помещение будет передано собственникам с черновой внутренней отделкой – штукатуркой стен и стяжкой пола. Система отопления и водоснабжения помещений выполняется отдельно от системы отопления и водопровода жилого дома.

Стоимость «квадрата» – 1500 долларов. Оплата в течение пяти суток. По соглашению сторон дольщику могут быть предоставлены скидки от общей стоимости объекта, либо иные условия его оплаты.

Напомним, что первая очередь ЖК «Smart» представляет собой 14-этажную секцию многоквартирного жилого каркасно-монолитного дома с площадками для парковки автомобилей, велопарковой и детской площадкой. Всего в первой очереди строительства представлены 104 квартиры. В начале прошлого года квартиры в этом ЖК продавались по цене $1480 за квадратный метр.

Сейчас застройщик предлагает к покупке квартиры во 2-й и 3-й очередях строительства. Это подъезды со 2-го по 7-й. Вторую очередь планируют закончить к 2022 году, а третью − к декабрю 2023-го.