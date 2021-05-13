Самолеты, поезда и дороги: Минтранс – о том, как обстоят дела в отрасли

Источник материала: Sputnik Беларусь

Когда в полном объеме восстановят пассажирское сообщение с Россией, какую судьбу ждет белорусский лоукост и что будет с "олимпийкой", которой уже больше 40 лет?

На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью Sputnik ответил первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович.

Пассажирский "мост" Беларусь – Россия

Беларусь рассчитывает на полное возобновление сообщения с Россией. Случиться это может уже в ближайшее время. По словам Ляхновича, Минтранс постоянно проводит мероприятия по возобновлению пассажирского сообщения с восточным соседом: в апреле в Минске была встреча на уровне премьеров, до этого были проведены переговоры глав транспортных ведомств двух стран, где стороны договорились о дальнейшем проведении совместной работы по восстановлению полномасштабного двустороннего пассажирского железнодорожного, авиационного и автобусного сообщения.

"Наша "Белавиа" выполняет регулярные полеты в города России по 9 направлениям: в Москву (аэропорт Домодедово) с частотой 5 раз в неделю, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Калининград, Нижний Новгород, Казань, Жуковский, Екатеринбург и Самару с частотой 1 раз в неделю. В ближайшее время планируется их выполнять в Уфу и Минеральные Воды. Таким образом, география полетов по России составит уже 11 регулярных направлений", – заявил Ляхнович.

Что касается железнодорожного сообщения, восстановлено ежедневное курсирование поездов Москва – Минск, Брест/Минск – Санкт-Петербург. С периодичностью через день – поездов Брест – Москва. Также возобновилось курсирование поезда Минск – Адлер. Введен в ежедневное обращение дневной скоростной поезд Москва – Минск ("Ласточка") с нахождением в пути следования менее 7 часов.

До начала летнего сезона, отмечает первый замминистра, могут возобновить курсирование поезда формирования БЖД: Брест – Москва, Гродно – Минск – Москва, Полоцк – Москва, Минск – Анапа, Минск – Екатеринбург, Минск – Мурманск, Минск – Архангельск. Этот вопрос сейчас обсуждают совместно с РЖД. Кроме того, на повестке вопрос о возобновлении автомобильного пассажирского сообщения.

"Сейчас эпидситуация в Беларуси контролируемая. Это создает предпосылки для возобновления в полном объеме и короткие сроки транспортного сообщения между странами с соблюдением всех мер безопасности", – подчеркнул Алексей Ляхнович.

Еще один трансконтинентальный рейс

Не так давно с Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана обсуждалась возможность запуска трансконтинентального рейса из Баку в Нью-Йорк через Минск.

"В целом, организация этого регулярного авиарейса является реальной. В настоящее время с азербайджанской стороной прорабатывается вопрос условий, выгодных для обеих сторон", – уточнил представитель ведомства.

Он также добавил, что сейчас Минтранс прорабатывает возможности организации трансконтинентальных рейсов с Катаром и Узбекистаном.

Региональные аэропорты будут жить

Рассказал Алексей Ляхнович и про развитие областных аэропортов страны. Эта работа ведется в рамках принятой Госпрограммы развития транспортного комплекса, а также Концепции развития областных аэропортов. Уже созданы условия для выполнения полетов в любой региональный аэропорт для авиакомпаний всех экономических моделей, в том числе лоукостов.

"Белавиа" постоянно расширяет программы авиаперевозок из областных аэропортов. В целях удовлетворения существующего спроса авиакомпания на постоянной основе реализует чартерные программы по наиболее популярным туристическим направлениям: Турция, Болгария, Черногория, Египет, Тунис. Ожидается, что в этом году в разгар туристического сезона перевозчик выполнит из областных аэропортов на 500 чартерных рейсов больше, чем в 2019 году", – сказал первый замминистра белорусского транспортного ведомства.

По его словам, в региональных аэропортах периодически реконструируются и взлетно-посадочные полосы. Например, аэропорту Бреста это дало возможность принимать самолеты типа Boeing 737 и Boeing 767. Назрела необходимость для ремонта ВПП в аэропорту Гродно – чтобы принимать и обслуживать современные воздушные судна типа Boeing 737 и Airbus 320.

Судьба белорусского лоукоста

Ляхнович вспомнил, что в 2019 году было подписано соглашение с венгерским лоукостером WizzAir. Рейсы из Будапешта в Минск, а также областные аэропорты нашей страны должны были начаться с лета-2020 (авиакомпания планировала летать 3-5 раз в неделю), но вмешалась пандемия, и перевозчик перенес свои планы на лето 2021 года.

Как отмечает собеседник, сейчас Национальный аэропорт Минск проводит онлайн-переговоры с венгерской стороной, обсуждаются условия договора на наземное обслуживание воздушных судов.

Что касается запуска собственной низкобюджетной авиакомпании, подчеркивает представитель министерства, прорабатывается вопрос создания белорусской лоукост-компании с базированием в аэропорту Гродно. О сроках речи пока не идет.

БЖД и города-спутники

Говоря о развитии внутренних перевозок Белорусской железной дороги, Алексей Ляхнович пояснил, что в приоритете – сообщение между Минском и городами-спутниками.

"До 2025 года в городском сообщении ожидается прирост объема перевозок на 5% – с 4 до 4,2 миллионов пассажиров", – поделился он планами.

В частности, запланировано увеличение с 9 до 12 пар поездов в сутки в сообщении Минск-Пассажирский – Руденск, с 5 до 8 в направлении Минск-Пассажирский – Красное Знамя. Кроме того, предусматривается организация до 8 пар поездов в сутки в сообщении Минск-Пассажирский – Негорелое, а также сквозных маршрутов Негорелое – Красное Знамя, Беларусь – Руденск через Минск-Пассажирский.

Ремонт 40-летней "олимпийки"…

Один из самых крупных проектов Минтранса на ближайшие годы – реконструкция автодороги – М-1/Е30, которая является основным транзитным маршрутом между Европейским союзом и Россией. Ремонт белорусского участка трассы планируется реализовать до 2030 года, ориентировочная стоимость работ составляет порядка 1,9 миллиарда долларов, рассказал Алексей Ляхнович.

"Ремонт дороги предусматривается в соответствии с параметрами I-а технической категории, что в общем смысле соответствует аналогу "автобана", а именно "автомагистрали" бесперебойного движения. Работы планируется осуществлять поэтапно, поскольку протяженность дороги составляет 610 км", – уточнил он.

По его словам, реконструкция исключит наличие пешеходных переходов на одном уровне с дорогой и возможность попадания животных на трассу, также будет запрещено движение низкоскоростной техники и велосипедистов.

Сейчас разрабатывается предпроектная документация (обоснования инвестиций – Sputnik), а также идет подготовка комплексного инструментального обследования дороги по параметрам технического состояния, безопасности и организации дорожного движения. Минтранс Беларуси ведет переговоры с несколькими международными финансовыми институтами об участии в финансировании проекта.

…и других дорог

Также в ближайшую пятилетку, по словам Ляхновича, планируется реконструировать много других дорог. До 2025 года ведомство хочет построить и отремонтировать 509 километров республиканских дорог. Наиболее значимые проекты – трассы М-3 Минск – Витебск (на участке Минск – Плещеницы); М-7/Е 28 Минск – Ошмяны – граница Литвы (Каменный Лог); М-8/Е 95 на участке от Витебска до Орши; Р-46 Лепель – Полоцк; Р-23 Минск – Микашевичи на участке Солигорск – Старобин. Продолжиться реконструкция автомобильной дороги Р-53 Слобода – Новосады на участке Смолевичи – Жодино.

Совместно с частными компаниями Минтранс планирует привести в порядок автодорогу М-10 на участке Речица – Калинковичи и возвести обходы в Мире, Могилеве, Полоцке и Витебске. Выполнение работ по ремонту – не менее 7 тысяч километров местных дорог. Кроме того, за пятилетку планируется построить 107 мостовых сооружений. На все про все – 10,5 миллиарда белорусских рублей.

Потери из-за пандемии

В целом же вся транспортная отрасль потеряла из-за пандемии более 130 миллионов долларов. Больше всех, констатирует собеседник, пострадали организации, занимающиеся пассажирскими перевозками. Причина – снижение мобильности внутри страны, отмена регулярных международных перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом, сокращение количества перевезенных пассажиров авиацией.

По итогам первого квартала 2021 года, как и по итогам 2020-го, наибольшие убытки понесли авиакомпания "Белавиа", Национальный аэропорт Минск и Белорусская железная дорога. В то же время ограничения повлияли и на работу грузового сектора.

"Вместе с тем, сегодня мы активно продолжаем работу по восстановлению приостановленных маршрутов в целях глобальной задачи по восстановлению транспортного сообщения на уровне 2019 года и надеемся на стабилизацию ситуации в мире", – резюмирует Алексей Ляхнович.