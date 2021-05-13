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В Беларуси становится все больше алкомаркетов

13.05.2021 09:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Последнее время все чаще стала появляться информация об открытии новых магазинов, которые фокусируются на продажах алкогольной продукции. Мы решили выяснить, чьи это объекты и кто ранее стал развивать алкомаркеты.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Самая крупная сеть алкомаркетов находится под контролем холдинга «Минск Кристалл Групп», включающего в себя 8 государственных производителей алкогольной продукции. Она объединяет более чем 200 магазинов. Это и фирменные магазины «Минск Кристалла», «Белалко», «Радамира» и «Придвинья», и франчайзинговые объекты. Алкомаркеты расположены по всей стране, в которых реализуется продукция всех производителей холдинга. Возглавляет торговую компанию «Минск Кристалл Групп» бывший руководитель пивзавода «Криница» Григорий Петкевич.

Следует напомнить, что ранее госхолдинг упрекал крупнейшего продовольственного ритейлера Беларуси «Евроторг» в установления более высоких торговых надбавок на спиртные напитки «Минск Кристалл Групп» по сравнению с аффилированным с «Евроторгом» Минским заводом виноградных вин и другими частными производителями. В «Евроторге» утверждали, что сотрудничество со всем субъектами хозяйствования осуществлялось исключительно согласно достигнутым договоренностям. МАРТ не нашел нарушений антимонопольного законодательства в действиях ритейлера.

Как бы там ни было, но недавно «дочка» «Евроторга» также стала развивать алкомаркеты. Магазинов под брендом «Семь пятниц» пока немного. В Торговом реестре числятся 13 объектов в Минске, Солигорске и Могилеве.

В 2019 году сеть магазинов «Остров чистоты» расширила свой ассортимент продуктами питания и алкогольной продукцией. Это побудило хозяев drogery-ритейлера сменить название на «Остров чистоты и вкуса». В 2020 года группа компаний «Ромакс» Виктора Ромука и его семьи объявила о создании сети аптек «Остров здоровья». В начале 2021 года появилась сеть магазинов «Три лося». Как выяснилось, один из крупнейших продавцов бытовой химии решил строить отдельные магазины по продаже алкогольных напитков и закусок. В настоящее время «Три лося» объединяют 26 розничных точек.

Крупнейший государственный логистический оператор в Беларуси «Белтаможсервис» также недавно стал развивать собственную торгую сеть, которая включает не только магазины, но и бары, кафе. Согласно сайта оператора, подобных объектов под названием Beltamozhservice насчитывается уже 25. Часть из них находится на территории транспортно-логистических центров. Розничное направление у госоператора также возникло неслучайно. «Белтаможсервис», учредителем которого выступает Государственный таможенный комитет, уже давно является одним из крупнейших импортеров алкогольной продукции в Беларусь.

Ранее алкомаркеты строили как раз ведущие импортеры спиртных напитков.

«Штопор» — один из первопроходцев на рынке магазинов алкогольных напитков. Его создал известный в начале и середине 1990-х годов зачетчик Иван Бураковский. Однако до этого в рамках многопрофильной компании ОП НИИ ПКД он построил одного из крупнейших на рынке импортеров алкоголя. Потом был налажен розлив вина на заводе виноградных вин «Пять континентов». Третье направление — алкомаркеты. Сегодня под брендом «Штопор» работает 12 магазинов в 6 городах Беларуси.

«Сервисбытснаб» в 1995 году стал импортером алкогольной продукции в Беларуси. Компания принадлежит торговая сеть «Вино», которая насчитывает 15 алкомаркетов в Минске, Бресте и Витебске.

Wine & Spirits — это проект «Белвингрупп» Сергея Тюшкевича. Он объединяет 21 магазин. В 2019 году в капитал дистрибьютора алкоголя «Белвингрупп» и связанного с ним производителя крепких спиртных напитков завод «Сябры» вошел Сергей Ткачук, который ранее был совладельцем сети «Рублевский», а теперь контролирует крупного поставщика товаров повседневного спроса «Мостра-групп», белорусские рестораны Burger King и имеет долю в сети «Доброном».

Группа компаний «Ноякс» развивает сеть из 27 специализированных розничных магазинов («Армянские коньяки», «Арарат», Vino&Vino). Объекты находятся не только в Беларуси, но и в Украине, Грузии и Армении.

Предприятие «Беларусьторг» Управления делами президента создало 21 магазин «Аматиста» по продаже алкоголя и табачных изделий. Этому способствовало то, что «Беларусьторг» включили в список специмпортеров данной продукции.

Участники рынка считают, что у традиционных импортеров алкоголя возникли сложности со сбытом продукции из-за наращивания объемов собственного импорта продуктовыми сетями, и они решили строить свои алкомаркеты. Аналогичным путем пошли и производители крепкого алкоголя, создавая собственную розницу. Для заводов и импортеров наличие своих магазинов позволяет снизить расходы, которые влечет за собой «выход на полку» в крупном ритейле.

Впрочем, некоторым игрокам не дает покоя успех российской сети алкомаркетов «Красное & Белое», которая в настоящее время насчитывает 9390 торговых точек. Российские алкомаркеты начали активно развиваться регионах и только потом развернули экспансию в столице. В Беларуси пока нельзя сказать о такой тенденции. Импортеры в первую очередь фокусируются на Минске и областных центрах.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Последнее время все чаще стала появляться информация об открытии новых магазинов, которые фокусируются на продажах алкогольной продукции. Мы решили выяснить, чьи...
 
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