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В Беларуси становится все больше алкомаркетов
13.05.2021 09:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Последнее время все чаще стала появляться информация об открытии новых магазинов, которые фокусируются на продажах алкогольной продукции. Мы решили выяснить, чьи это объекты и кто ранее стал развивать алкомаркеты.
Самая крупная сеть алкомаркетов находится под контролем холдинга «Минск Кристалл Групп», включающего в себя 8 государственных производителей алкогольной продукции. Она объединяет более чем 200 магазинов. Это и фирменные магазины «Минск Кристалла», «Белалко», «Радамира» и «Придвинья», и франчайзинговые объекты. Алкомаркеты расположены по всей стране, в которых реализуется продукция всех производителей холдинга. Возглавляет торговую компанию «Минск Кристалл Групп» бывший руководитель пивзавода «Криница» Григорий Петкевич.
Следует напомнить, что ранее госхолдинг
Как бы там ни было, но недавно «дочка» «Евроторга» также
В 2019 году сеть магазинов «Остров чистоты» расширила свой ассортимент продуктами питания и алкогольной продукцией. Это побудило хозяев drogery-ритейлера
Крупнейший государственный логистический оператор в Беларуси «Белтаможсервис» также недавно стал развивать собственную торгую сеть, которая включает не только магазины, но и бары, кафе. Согласно сайта оператора, подобных объектов под названием Beltamozhservice насчитывается уже 25. Часть из них находится на территории транспортно-логистических центров. Розничное направление у госоператора также возникло неслучайно. «Белтаможсервис», учредителем которого выступает Государственный таможенный комитет, уже давно является одним из крупнейших импортеров алкогольной продукции в Беларусь.
Ранее алкомаркеты строили как раз ведущие импортеры спиртных напитков.
«Штопор» — один из первопроходцев на рынке магазинов алкогольных напитков. Его создал известный в начале и середине 1990-х годов зачетчик
«Сервисбытснаб» в 1995 году стал импортером алкогольной продукции в Беларуси. Компания принадлежит торговая сеть «Вино», которая насчитывает 15 алкомаркетов в Минске, Бресте и Витебске.
Wine & Spirits — это проект «Белвингрупп» Сергея Тюшкевича. Он объединяет 21 магазин. В 2019 году
Группа компаний «Ноякс» развивает сеть из 27 специализированных розничных магазинов («Армянские коньяки», «Арарат», Vino&Vino). Объекты находятся не только в Беларуси, но и в Украине, Грузии и Армении.
Предприятие «Беларусьторг» Управления делами президента создало 21 магазин «Аматиста» по продаже алкоголя и табачных изделий. Этому способствовало то, что «Беларусьторг» включили в список специмпортеров данной продукции.
Участники рынка считают, что у традиционных импортеров алкоголя возникли сложности со сбытом продукции из-за наращивания объемов собственного импорта продуктовыми сетями, и они решили строить свои алкомаркеты. Аналогичным путем пошли и производители крепкого алкоголя, создавая собственную розницу. Для заводов и импортеров наличие своих магазинов позволяет снизить расходы, которые влечет за собой «выход на полку» в крупном ритейле.
Впрочем, некоторым игрокам не дает покоя успех российской сети алкомаркетов «Красное & Белое», которая в настоящее время насчитывает 9390 торговых точек. Российские алкомаркеты начали активно развиваться регионах и только потом развернули экспансию в столице. В Беларуси пока нельзя сказать о такой тенденции. Импортеры в первую очередь фокусируются на Минске и областных центрах.
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Последнее время все чаще стала появляться информация об открытии новых магазинов, которые фокусируются на продажах алкогольной продукции. Мы решили выяснить, чьи...
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